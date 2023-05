Wetterchaos in Bayern perfekt: Dauerregen hält an – und „die Eisheiligen gehen in die Verlängerung“

Von: Felix Herz

Auch in den nächsten Tagen wird es in Bayern vor allem nass und kalt. Der Wetter-Frust dürfte daher bei so manchem langsam ungeahnte Höhen erreichen.

München – Viele hatten große Hoffnungen für den Mai. Endlich sollte es frühlingshaft werden, ein paar Tage Sonne am Stück, mit Temperaturen über regelmäßig über 20 Grad. Aus diesem Blickwinkel fällt die bisherige Mai-Bilanz jedoch katastrophal aus. Statt Sonne gibt es Dauerregen, statt frühlingshafter Temperaturen verharrt das Thermometer bei knapp über zweistellig.

Kaum Besserung in Sicht: Dauerregen hält an – Kurzer Lichtblick am Wochenende

„Die Eisheiligen gehen in die Verlängerung“, erklärt Meteorologe Dominik Jung von wetternet auf YouTube beim Blick auf das Ende der kommenden Woche rund um den 18. Mai. Die Eisheiligen, nach regionalen Bauernregeln die letzten möglichen Frostnächte, enden am Montag, 15. Mai. Nach aktuellen Wetter-Vorhersagen bleibt den Menschen in Bayern das schlechte Wetter aber auch darüber hinaus erhalten.

Wegen der anhaltenden Regenfälle steigt in Niederbayern der Pegel der Donau – eine ufernahe Bank steht bereits im Wasser. © Vifogra / Screenshot Deutscher Wetterdienst / Merkur-Collage

Nach dem anhaltenden Dauerregen der letzten Tage lockt aber zumindest das kommende Wochenende mit leicht verbessertem Wetter. Zunächst wird aber vor allem in der südlichen Hälfte des Freistaats der Regen vorherrschend bleiben. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Landeshauptstadt München bis Donnerstagabend, 11. Mai, in den anderen südlichen Regionen bis in die frühen Morgenstunden am Freitag, 12. Mai. In der nördlichen Bayern-Hälfte rund um Nürnberg soll es dafür schon tagsüber aufhören, zu regnen.

Am Samstag, 13. Mai, soll es dann mal wieder in ganz Bayern trocken bleiben, bei etwa 13 bis 16 Grad. Noch ein bisschen besser wird es laut Vorhersage von wetternet im aktuellen YouTube-Video am Sonntag, 14. Mai – hier rechnet Experte Jung mit etwas Sonne bei bewölktem Himmel und rund 17 Grad.

Viel Schnee in den Bergen: Wetter in Bayern bleibt im Mai kalt und regnerisch

Auch wenn man sich über ein paar regenfreie Tage in der nächsten Zeit freuen darf, bleibt der Wetter-Trend im Mai eindeutig regnerisch. In den Alpen, das zeigen unter anderem die Livecams auf der Zugspitze, liegt sogar eine dichte Schneeschicht – teils bis weit unter der Bergspitze. So soll es laut wetternet nach dem weitgehend trockenen Wochenende am Montag, 15. Mai, direkt wieder regnen.

Das Wetter im Mai sorgt für reichlich Frust bei den Menschen in Bayern. Kein Wunder, viel mehr als Regen ist nicht drin. Und das bleibt auch erstmal so. (Symbolbild) © Ralph Peters / IMAGO

Auch der Blick auf die Ensemble-Prognose, also die Zusammenfassung verschiedenster Wetterberechnungen, für Süddeutschland bis Ende Mai verspricht keinen warmen Frühlingseinzug. Bis zum Ende des Monats klettern die Temperaturen im Mittel auf nur knapp 20 Grad, zudem ist „da ja wirklich eine Regenflut angesagt“, erklärt Jung. „Jeden Tag Niederschläge, und das nicht zu knapp“, so der Wetter-Experte.

