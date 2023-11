„Schneefall bis ins Flachland“: DWD verkündet endgültigen Wintereinbruch in Bayern – Warnung vor Sturmböen

Von: Felix Herz

Zum Wochenende hin soll nun auch im bayerischen Flachland Schnee fallen. Laut DWD überquert den Freistaat eine Kaltfront, dahinter kommt noch „Meeresluft polaren Ursprungs“.

München – Am Wochenende ist es nun so weit: Der Winter hält Einzug in Bayern. Und das sogar noch vor seinem meteorologischen Anfang am 1. Dezember. Immerhin korrigiert sich der aktuell noch viel zu warme Herbst etwas nach unten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt jedenfalls für die kommenden Tage vor Schnee und Glätte bis ins Flachland.

Schneefall bis ins Flachland: DWD-Warnung zusätzlich vor Wind- und Sturmböen

Am Freitagmorgen, 24. November, warnt der DWD für den gesamten Freistaat vor Wind- und Sturmböen. Erstere gibt es eher im Flachland, DWD-Warnstufe eins – „Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h auf“, heißt es. Im gesamten Alpenraum sowie den höheren Lagen des Bayerischen Waldes gibt es dagegen Sturmböen „mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h“.

Die Warnungen gelten jeweils für den Tagesverlauf am Freitag und sollen nach aktuellem Stand ab frühestens Nachmittag langsam auslaufen. Insgesamt sollen die starken bis stürmischen Böen aber bis einschließlich Samstag, 25. November, wiederholt auftreten. In höheren Gipfellagen können sie sich sogar zu Orkanböen entwickeln, warnt der DWD. Fließend ist dabei der Übergang zu Schneefall – denn vor diesem warnen die Meteorologen ebenfalls explizit.

DWD warnt vor Schnee und Glätte – sogar eine Gewitter-Warnung gibt es

In den höheren Lagen gibt es laut DWD schon ab dem Morgen Schneefall. Im Tagesverlauf sinkt die Schneefallgrenze dann zunächst auf rund 600 Meter ab, ab dem „Abend allgemein bis ins Flachland herab Schnee und Glättegefahr“, schreibt der DWD. Dafür sorgt den Experten zufolge „die Kaltfront eines Tiefs“, die Bayern überquert. „Dahinter strömt Meeresluft polaren Ursprungs ein“, heißt es. Ab 400 Meter (Zur Erinnerung: München liegt auf 520 Metern) fällt zum Start des Wochenendes also Schnee – hier die Schneefallgrenzen laut DWD bis Samstagmorgen:

Oberhalb etwa 400 Meter gebietsweise 1-5 Zentimeter Neuschnee

In den Mittelgebirgen und im südlichen Alpenvorland 5-10 Zentimeter Neuschnee

An den Alpen 10-20 Zentimeter Neuschnee

Begleitet wird der Schnee von Glättegefahr. Im Alpenraum wird es das ganze Wochenende über recht schneereich: „An den Alpen bis Sonntagabend insgesamt 20-40, in manchen Staulagen um 50 cm Neuschnee“, schreibt der Deutsche Wetterdienst im aktuellen Warnlagebericht abschließend. (fhz)

