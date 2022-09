Wetter in Bayern: „Blockade-Wetterlage“ hat Bestand - Die Prognose für September und Oktober

Von: Felix Herz

Teilen

Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang kommt die Wetter-Prognose für den September und Oktober. Sicher scheint: Ein Übel des Sommers bleibt.

München – Am Donnerstag, 1. September, war es so weit: Der Herbst hat offiziell Einzug gehalten. Zumindest aus meteorologischer Sicht, denn dieses Datum steht für den Herbstanfang aus Sicht der Wetterexperten. Passend dazu erschien auf dem YouTube-Kanal von wetternet eine Prognose für den September und Oktober. Und eines vorweg: Die Trockenheit des Sommers bleibt uns in Bayern zunächst erhalten.

Wetter in Bayern: So wird der Herbst – Prognose für September

Die nächsten Tage bleibt das Wetter in Bayern ruhig – der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht zumindest keine markanten Wettererscheinungen. Die Temperaturen halten sich stabil bei etwas über 20 Grad, möglicherweise in der Spitze sogar bei über 25 Grad. Auch darüber hinaus bleibt es wohl trocken und schön, so zeigt es Meteorologe Dominik Jung im Wettervideo von wetternet anhand der Ensemble-Vorhersage für den September.

Bayern darf sich wohl über einen goldenen Herbst freuen – doch es bleibt weiterhin zu trocken (Symbolbild). © Panthermedia / IMAGO

„Im Süden gilt eine große Unsicherheit, was den Regen angeht – wahrscheinlich wird er auch wieder flott nach hinten weggeschoben“, so Jung. 25, 26 Grad, kaum Regen – zumindest Biergarten-Freunde werden auf dem Oktoberfest in München auf ihre Kosten kommen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wetter-Prognose für Bayern: Im Oktober bleibt es warm

Für die Oktober-Prognose wirft Jung einen Blick auf die Temperaturabweichung. Schnell zu sehen: Bayern ist im Oktober zu weiten Teilen rot eingefärbt. Das bedeutet: „Ein bis zwei Grad zu warm“, erklärt Jung hinsichtlich des neuen Klimamittels der Jahre 1991 bis 2020. Und sorgenvoll geht es weiter: Denn auch die Niederschlagsabweichung setzt die Sommer-Probleme fort: Es regnet weniger als sonst im Oktober. Nur in Alpennähe ist im Oktober mehr Nässe möglich, so Jung.

Im Herbst, so Jung, zeichnet sich ab, dass die „Blockade-Wetterlage mit diesem hohen Luftdruck über Mitteleuropa weiterhin Bestand hat“. Damit würde eine Westwetterlage mit Regentiefs weiter auf sich warten lassen, schließt Jung im wetternet-Video auf YouTube. (fhz)

Der Sommer 2022 in Bayern ist trocken und heiß. Sogar die Kürbisse bekommen einen Sonnenbrand: Wir stellen die Gewinner und Verlierer der letzten Wochen vor.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.