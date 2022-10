Von der Badehose in die Winterjacke: So war das Wetter im September

Von: Felix Herz

Dunkle Wolken über dem Hohen Peißenberg gab es in diesem Monat öfter zu sehen. © Ralf Ruder

Der September war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Monat: Viel Regen, zu kalt und zu wenig Sonne lautet letztlich das Fazit.

Hohenpeißenberg – Mit dem ersten Herbstmonat dieses Jahres ging es unmittelbar von der Badehose in die Winterjacke. Der Altweibersommer, der sich oftmals Ende September einstellt, fiel aus.

Bereits Ende August wurden mit einem Hoch über dem Nordmeer und Skandinavien die Weichen für den Herbst gestellt. Ein Tief über dem Ostatlantik führte in der ersten Dekade feuchte Luft, begleitet von Schauern und Gewittern, nach Süddeutschland. Die Zeichen standen mit dieser Wetterlage auf Unbeständigkeit.

Wetter im September: Nachts sanken die Temperaturen wieder unter zehn Grad

Es war der endgültige Abschied vom wochenlangen Hochdruckwetter und den Hitzewellen des Sommers. Seit Monaten traten nun auch wieder – langersehnte sowie dringend benötigte – flächendeckende Regenfälle in ganz Deutschland auf. Vom 3. bis 7. September lagen die Tagesmaxima auf dem Hohen Peißenberg nochmals über 20 Grad Celsius. Es kam zu Schauern und Gewittern, auch schien die Sonne nicht mehr durchgehend. Auch nachts sanken die Temperaturen wieder unter zehn Grad Celsius.

Während des zweiten Monatsdrittels lag längere Zeit eine Luftmassengrenze mit starkem Regen über der Mitte Deutschlands, da kühle Luft aus dem Norden auf die feuchte Luft im Süden traf. Sie zog unter Abschwächung zu den Alpen. Am 16. und 17. September fielen daher auf dem Hohen Peißenberg 23 Liter pro Quadratmeter Niederschlag.

13. September war der letzte Sommertag des Monats

Vor der Luftmassengrenze wurden am 13. September nochmals 25,1 Grad Celsius auf dem Hohen Peißenberg gemessen. Es war der letzte und einzige Sommertag des gesamten Monats. Bereits vier Tage später, am 17. September, lag das Temperaturmaximum dann 17 Grad niedriger nur noch bei 7,9 Grad. Ab diesem Tag zeigte sich auch die ganze Alpenkette in weiß – die Schneedecke erstreckte sich auf bis zu 1300 Höhenmeter.

Auch auf dem Hohen Peißenberg registrierte der Automat am 17. September nachmittags die ersten Schneeflocken der nahenden Wintersaison, welche sich unter den Regen mischten. Wir können es glauben, da die Temperaturen genau während dieser Zeit mit einem Minimum von 2,9 Grad Celsius eine Talsohle durchschritten. So kalt wie am 17. September war es zuletzt am 17. April – bezogen auf das Tagesmaximum.

Insgesamt fiel September zu kalt aus

Die dritte Dekade begann mit drei Tagen Hochdruckwetter. Die Sonne schien nochmals täglich zwölf Stunden. Die Tagesmaxima bewegten sich dabei auf herbstlichem Niveau zwischen 11 und 16 Grad Celsius. Danach beeinflusste uns ein umfangreiches Nordseetief. Mit der Nordwestströmung erreichte uns sehr kalte Luft für diese Jahreszeit. Ab dem 27. September lagen die Tagesmaxima nun schon unter zehn Grad auf Novemberniveau. Am 27. September mittags wurden auf dem Hohen Peißenberg nur vier Grad Celsius gemessen. Dazu wehte der Wind mit Stärke 7 der Beaufort-Skala, so dass die gefühlte Temperatur (Windchill-Effekt) nur bei 0 Grad Celsius lag.

Bis zum Monatsende wurde Süddeutschland von Randtiefs überquert. So fielen allein vom 25. bis 29. September 63 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Der September endete trüb und nass.

Insgesamt fiel der September mit einer Mitteltemperatur von 11,3 Grad Celsius um 0,7 Grad zu kalt aus. Es war der erste zu kalte Monat in diesem Jahr. Am wärmsten war es am 13. September mit 25,1 Grad Celsius. Kältester Tag war der 17. September mit einem Tagesminimum von 2,8 Grad. Auf dem Hohen Peißenberg fielen 138 Liter pro Quadratmeter Niederschlag (129 Prozent). Deutschlandweit war es der nasseste September seit 20 Jahren.

Erster Monat des Jahres, an dem zu wenig Sonne schien

Bezogen auf dieses Jahr fielen auf dem Hohen Peißenberg vom 1. Januar bis 30. September nur 85 Prozent der langjährig in diesem Zeitraum zu erwartenden Niederschlagssumme. Die fehlenden 15 Prozent sind hauptsächlich den trockenen Frühjahrsmonaten geschuldet. Das Defizit verringerte sich etwas. An 25 Tagen des Septembermonats fiel Niederschlag, am 17. und 25. auch mit mehrfachen kräftigen Graupelschauern. An vier Tagen wurden Gewitter beobachtet.

Der September war der erste Monat des Jahres mit einem Sonnenscheindefizit. Die Sonne schien 154 Stunden (86 Prozent). Interessant ist, dass das Jahressoll der Sonnenscheindauer von 1848 Stunden auf dem Hohen Peißenberg bereits am 10. September erreicht wurde. Die höchste Windspitze betrug am 9. September 76 km/h.

Von Siegmar Lorenz, Wetterbeobachter im Observatorium auf dem Hohen Peißenberg.