Sommer-Comeback in Bayern, doch „kühle Nordwestströmung“ kündigt sich an - Prognosen uneinig

Von: Katarina Amtmann

Nach Gewittern in Bayern am Abend startet der Sonntag zunächst sonnig. Auch der Wochenbeginn wird sommerlich - drohen dann Gewitter und Regen?

Nürnberg - Am Samstag zogen Gewitter über Teile Bayerns, der Deutsche Wetterdienst warnte zeitweise. Der Sonntag startete in München dann sonnig und mit blauem Himmel - doch wie geht es im Freistaat weiter?

Wetter in Bayern: Sommer-Comeback in der neuen Woche

Sonntag bleibt es auch in Franken heiter bis wolkig, so Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für das Einzugsgebiet der Regnitz (auch Nürnberg und Umgebung). Nachmittags bilden sich dann vereinzelte Regenschauer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

Montag wird es ebenfalls sonnig, es bleibt trocken. Das Temperaturen klettern dann sogar noch etwas höher - auf maximal 27 Grad. Von Dienstag bis Donnerstag „bleibt es auf jeden Fall noch sommerlich warm“, so der Wetter-Experte weiter, das Thermometer steigt auf 25 bis 29 Grad. Unklar ist dabei allerdings noch, ob das mit oder ohne Gewitter ablaufen wird.

Wetter mit Sommer-Comeback: Abkühlung erst Ende der Woche

Am Freitag kommt dann eine „kühle Nordwestströmung“ auf und die Höchsttemperaturen gehen auf Werte nahe 20 Grad zurück.

Das Wetter in Franken wird zunächst sommerlich - und dann? © IMAGO / imagebroker / MiS (Collage: Merkur.de)

Das Wetter in Nürnberg (wetter.com)

Tag Wetter Sonntag, 4. September 25 Grad, Sonne-Wolken-Mix Montag, 5. September 27 Grad, leicht bewölkt Dienstag, 6. September 27 Grad, Sonne-Wolken-Mix Mittwoch, 7. September 25 Grad, bedeckt Donnerstag, 8. September 20 Grad, Gewitter möglich Freitag, 9. September 21 Grad, Sonne-Wolken-Mix

Wetter in Nürnberg: Regen doch schon ab Dienstag?

In der Prognose von Wetter.com fallen die Temperaturen bereits ab Donnerstag auf 20 Grad, in der Vorhersage von wetter.de ist in Nürnberg bereits ab Dienstag Regen möglich. Ganz einig scheinen sich die Prognosen aktuell also noch nicht zu sein. Klar ist offenbar nur: Eine Abkühlung ist in Sicht. (kam)

