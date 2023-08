Wieder Unwetter in Bayern: „Extrem heftiger Starkregen“ und Hagel in mehreren Regionen

Von: Adriano D'Adamo

Bayern steht eine weitere Unwetternacht bevor. Der Deutsche Wetterdienst sprach eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe für mehrere Regionen aus.

Update vom 17. August, 18.30 Uhr: Die Gewitterzelle weitet sich aus. Die höchste Warnstufe vor extremem Unwetter gilt mittlerweile für mehrere Regionen. Vom „extrem heftigen Starkregen“ sind die Regionen Weißenburg, Eichstätt und Dillingen betroffen. Die amtliche Unwetterwarnung gilt bis voraussichtlich 22 Uhr.

Erstmeldung vom 17. August: München – Am Mittwoch (16. August) kam es in Bayern zu einem schweren Unwetter, was unter anderem zu Überflutungen in Unterfranken führte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach für Donnerstag (17. August) mehrere amtliche Warnungen für Bayern aus, darunter auch eine der höchsten Stufe vor extremem Unwetter.

Bayern steht eine weitere Unwetternacht mit viel Regen bevor. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Extrem heftiger Starkregen: Sturmböen und Hagel kommen auf Bayern zu

Der DWD sprach für die Regionen Donauwörth und Dillingen eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe vor schwerem Gewitter mit „extrem heftigem Starkregen“ und Hagel bis voraussichtlich 20 Uhr aus. Er warnt vor Niederschlagsmengen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter, Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h und Hagel.

Für mehrere Regionen sprach der Wetterdienst eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel aus. Die betroffenen Regionen sind Augsburg, Marktoberdorf, Mindelheim, Memmingen, Starnberg, Ansbach, Neustadt an der Aisch und Rothenburg ob der Tauber. Anwohner müssen ebenfalls mit Hagel und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h rechnen, aber auch mit Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 40 Liter pro Quadratmetern.

Starker Regen und Hitze: Bayerns Westen von Gewitter betroffen

Für die gesamte westliche Seite Bayerns gilt eine amtliche Warnung vor starkem Regen. Die Gewitterzelle erstreckt sich von Nürnberg, Bamberg, Coburg über Kitzingen und Nördlingen bis hin nach Garmisch-Partenkirchen und kurz vor München.

Der Rest Bayerns bleibt aber nicht verschont. Für fast den gesamten Freistaat gilt eine amtliche Warnung vor Hitze, die bis Freitag (18. August) 19 Uhr gilt. Vereinzelte Regionen wie Miesbach sind nicht davon betroffen.

