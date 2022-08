Kalte Luft führt zu „Hebungsvorgängen“ in Bayern - Bringt Irland-Tief Hitze zurück?

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Erwartet uns zum Monatswechsel nochmal perfektes Bade-Wetter? Zunächst führt aber kalte Luft nach Bayern und Franken. Das Wetter im Überblick.

Nürnberg - Am Dienstag (30. August) wird es sonnig und trocken, die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad. Zusätzlich weht ein schwacher Wind, wie Wetter-Experte Stefan Ochs für das Einzugsgebiet der Regnitz (unter anderem Nürnberg und Umgebung) prognostiziert.

Die Dürre hat in Franken Spuren hinterlassen. Die Bereitschaftspolizei unterstützt die Stadt Nürnberg beim Bewässern der Bäume.

Wetter in Bayern: Kalte Luft führt zu Hebungsvorgängen - Donnerstag und Freitag trocken

„Am Mittwoch erreicht uns im Tagesverlauf von Nordwesten her oberhalb von 2000 m kältere Luft, was dort zu Hebungsvorgängen führt“, so Ochs in seiner Wettervorhersage. Die besonders feuchten tiefen Luftschichten seien aber nicht beteiligt. Das deute auf einen bewölkten Tag mit einzelnen leichten Regenfällen (< 5 mm) hin. Mangels Sonnenschein steigen die Temperaturen auf maximal 20 Grad.

Am Donnerstag und Freitag wird es laut des Wetter-Experten wolkig bis heiter und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad.

Wird es Anfang September nochmal richtig heiß in Franken? © IMAGO/Cavan Images

Temperaturen, Sonne, Wolken und Regen: Das Nürnberg-Wetter (wetter.com)

Dienstag, 30. August 27 Grad, leicht bewölkt Mittwoch, 31. August 22 Grad, bedeckt, Regen Donnerstag, 1. September 21 Grad, wolkig Freitag, 2. September 24 Grad, leicht bewölkt Samstag, 3. September 22 Grad, bedeckt Sonntag, 4. September 24 Grad, leicht bewölkt

Tief wandert nach Süden: Strömung mit Föhn kommt in Gang

„Anschließend wandert ein kräftiges Tief über Irland nach Süden und an seiner Ostflanke kommt eine Südströmung mit Föhn in den Nordalpen in Gang. Nachdem am Samstag noch Wolkenfelder mit geringem Regen durchziehen, sollte ab Sonntag die Sonne scheinen mit einem Temperaturanstieg in Richtung 30 Grad“, so die Vorhersage. (kam)

Am Freitagnachmittag kam es in Bayern zu Starkregen, Gewittern und Überschwemmungen. In Nürnberg flüchteten die Menschen teilweise vor zentimeterdickem Hagel.