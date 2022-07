„Heftiger Starkregen, Hagel, Sturmböen“: Gewitter ziehen jetzt nach Bayern - Warnung herausgegeben

Von: Felix Herz

Die Hitzewelle endet vorerst – mit einem ziemlichen Knall. Laut Wetterdienst wird es ab Nachmittag richtig ungemütlich in Bayern, samt Starkregen und Hagel.

Update 20. Juli, 21.39 Uhr: Jetzt geht es los. In Bayern ziehen im gesamten äußersten Westen, von Unterfranken bis ins Allgäu, Gewitter auf. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung herausgegeben: „Von Süden ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 85 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.“ Die Warnung gilt bis 23 Uhr. Im Laufe des Abends können die Gewitter weiter gen Osten ziehen.

Update 20. Juli, 18.20 Uhr: In München steht die Hitze regelrecht in der Stadt. Gegen 18.30 Uhr am Abend zeigt das Thermometer Temperaturen von um die 35 Grad an. Doch der klar blaue Himmel von heute Mittag ist dahin, mittlerweile ist es in der Landeshauptstadt diesig bewölkt. Die Nacht soll bei Temperaturen von knapp 22 Grad tropisch werden - eine leichte Abkühlung dürften Schauer am Donnerstagvormittag bereithalten.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Gewittern - Abkühlung für München in Sicht

Ganz anders sieht es derzeit in Teilen des Allgäus aus. Hier warnt der Deutsche Wetterdienst vor „starken Gewittern“: Von Süden ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Die Warnung gilt bis 19 Uhr. Im Laufe des Abends und der Nacht kann es in Teilen Bayerns (siehe Erstmeldung) zu weiteren Gewittern kommen.

Erstmeldung vom 20. Juli 2022

München – Temperaturen in den Spitzen weit über 30 Grad in Bayern, und das mehrere Tage in Folge. Der Sommer ließ zuletzt seine Muskeln spielen, doch nun endet die Hitzewelle mit einem Knall – und es geht von einem Extrem ins nächste. Nachdem sich schon über die letzten Tage hinweg die Prognosen gemehrt hatten, dass es in Richtung Ende der Woche ungemütlich werden könnte, kommt jetzt die offizielle „Vorabinformation Unwetter“ des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Und ja – es knallt.

Wetter in Bayern vor Extrem-Umschwung: Unwetter-Warnung des DWD

Am Mittwoch, 20. Juli, strahlt tagsüber noch die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Mit Spitzenwerten von weit über 30 Grad schwitzen die Menschen in Bayern zunächst weiter unter der Hitzewelle. Doch vom Südwesten her, über Frankreich und der Schweiz, ziehen Unwetter auf. Und die haben es in sich.

Unwetter ziehen an einem Sommerabend über Augsburg auf – dazu die aktuelle Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes (Symbolbild). © Alexander Rochau / IMAGO / Screenshot Deutscher Wetterdienst / Merkur Collage

So gilt zwar für Mittwoch im Großteil Bayerns nach wie vor eine Warnung vor extremer Hitze beim DWD, im Südwesten des Freistaats aber macht sich eine neue Farbe auf der Warnkarte des Wetterdienstes breit: Die rot-schraffierten Linien zeigen: Hier gilt eine Warnung vor „schwerem Gewitter“, zunächst für Mittwoch von 16 bis 00 Uhr rund ums Allgäu, in Schwaben und Franken.

Unwetter-Warnung in Bayern: Starkregen, Hagel, Sturmböen

Wörtlich spricht der Deutsche Wetterdienst von „heftigem Starkregen, Hagel mit bis zu 3 Zentimeter Größe und vereinzelt schweren Sturmböen bis 100 km/h“. Je weitere der Abend voranschreitet, desto gefährlicher wird es wohl. Denn laut DWD wachsen die Unwetter dann zusammen und es besteht „die Gefahr von heftigem Starkregen um 40 l/qm in einer Stunde“.

Über Nacht zum Donnerstag, 21. Juli, hin, weiten sich die schweren Unwetter dann in Richtung Nordosten aus. Laut DWD liegt der Schwerpunkt in Schwaben und Franken. Des Weiteren gilt beim Wetterdienst noch immer der Hinweis auf die sehr hohe Waldbrandgefahr in Bayern. (fhz)

