Eine Unwetterwarnung jagt die nächste in Bayern: Der Samstag fällt im ganzen Freistaat ins Wasser

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Für Samstag wurden erneut Gewitter in Bayern angekündigt. © Annette Riedl/dpa

Über weite Teile Bayerns zogen am Freitag heftige Gewitter. Die Mitte des Landes erwischte es besonders. In Nürnberg wurden über 470 Einsätze gezählt.

Update vom 26. August, 22.25 Uhr: Die letzten Gewitter ziehen noch über den Freistaat und München hinweg. Der DWD warnt für den Raum München noch bis 23 Uhr vor Unwettern. Im Norden Bayerns kann es noch bis 24 Uhr feucht werden. Dann nimmt das Regenrisiko für ein paar Stunden ab.

Am Samstag nehmen aber erneut Gewitter-Zellen Kurs auf Bayern. In der Prognose des DWD heißt es: „Am Samstag überwiegend stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen. Dabei zunächst nur vereinzelte, ab Mittag wieder öfter Gewitter. Schwerpunkte dann im Umfeld der Fränkischen Alb sowie an den Alpen, zum Abend auch im Alpenvorland. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. Schwacher Nordwestwind, bei Gewittern starke bis stürmische Böen.“

Am Samstagabend konzentrieren sich die Schauer zunehmend auf den Süden des Freistaats. Das wird vor allem die vielen Robbie-Williams-Fans in München nicht freuen. Dort steigt am Abend wieder ein großes Open-Air-Konzert. Vergangene Woche kamen die Fans von Helene Fischer noch einmal mit einem blauen Auge davon. Da hörte es kurz vor Beginn des Konzerts zu regnen auf.

Unwetter über München und der Region

Update vom 26. August, 20.07 Uhr: Die großen Gewitterzellen über Mittelfranken und der Oberpfalz sind mittlerweile weitergezogen. Davor richteten sie aber jede Menge Verwüstung an. Über 470 Einsätze meldete die Integrierte Leitstelle in Nürnberg. Die Besucher des Tiergartens in der Frankenmetropole mussten sich sogar in die Tierhäuser retten, um den zentimeterdicken Hagelkörnern zu entkommen. Zahlreiche Keller und Unterführungen liefen voll.

Während sich die Lage in der Mitte und im Norden Bayerns langsam beruhigt. Bewegt sich schon die nächste Gewitterwelle auf den Süden Bayerns zu. Über Augsburg und München warnt der DWD vor „schwerem Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel“. Hier kann in kürzester Zeit bis zu 60 l/m2 runterkommen. Die Warnung gilt noch bis 22 Uhr.

Schwere Gewitter in Mittelfranken und Oberpfalz

Update vom 26. August, 18.53 Uhr: Die Wetter-Warnkarte des DWD leuchtet in vielen Teilen Bayerns rot (Warnstufe 3) oder sogar lila (Warnstufe 4). Die Warnung für die Gebiete mit der höchsten Warnstufe wurde nun aktualisiert und verlängert. Der Wetterdienst wart in den betroffenen Gebieten noch bis 20 Uhr vor „schwerem Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel“. Diese Landkreise sind betroffen:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Roth

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Nürnberger Land

Kreis Neumarkt i. d. Oberpfalz

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Erstmeldung: München - In diesem Sommer reiht sich gefühlt eine Hitzewelle an die nächste - unterbrochen von ein paar Gewittertagen, wie beispielsweise beim Helene-Fischer-Konzert am Samstag (20. August) in München.

Wetter-Warnung für Bayern: Schwere Gewitter möglich - Starkregen, Hagel und Böen

Dieses Wochenende wird es ebenfalls wieder ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Vorabinformation Unwetter vor schwerem Gewitter herausgegeben, gültig von Freitag (12 Uhr) bis Samstag (0 Uhr). Dazu heißt es: „Ab Freitagvormittag entwickeln sich örtlich starke, teils auch schwere Gewitter. Aufgrund ihrer geringen Zuggeschwindigkeit muss dabei räumlich sehr eng begrenzt mit heftigem Starkregen bis 40 l/qm innerhalb einer Stunde gerechnet werden, vereinzelt sind sogar noch höhere Mengen wahrscheinlich (extrem heftiger Starkregen).“

Als weitere „Begleiterscheinungen“ nennt der Wetterdienst lokal stürmische Böen (um 70 km/h) und Hagel mit zwei bis drei Zentimeter Durchmesser. Aufgrund des Starkregens kann es zu lokalen Überflutungen kommen, so können Keller volllaufen oder Unterführungen überschwemmt werden.

Der DWD hat eine Vorabinformation herausgegeben. © Screenshot DWD

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

DWD weist auf gefährliche Wetterlage hin - Halb Bayern betroffen

„Dies ist eine Vorabinformation, die auf das erhöhte Potenzial einer gefährlichen Wetterlage hinweist. Akute Warnungen können aufgrund der Kleinräumigkeit der Gewitter voraussichtlich nur kurzfristig ausgegeben werden“, so der DWD.

Die Vorabwarnung betrifft den halben Freistaat, unter anderem folgende Kreise und Städte:

Rottal-Inn

Dingolfing-Landau

Passau

Regensburg

Nürnberg

Bayreuth

Coburg

Hof

Das Wetter in Bayern am 26. August

Keine Wetter-Warnung für München

Die Landeshauptstadt München oder die Alpenregion sind aktuell nicht von der Wetter-Warnung betroffen. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.