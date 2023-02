Sonne, Schnee, Frost? - „Ein bisschen enttäuschend“: Wetter-Experte gibt Ausblick

Von: Katarina Amtmann

Wird es wieder weiß und frostig in Franken? Dazu hat sich ein Wetter-Experte geäußert. © IMAGO / Panthermedia

Für München wurde ein Wintereinbruch angekündigt. Ein Wetter-Experte gibt nun einen Ausblick auf die kommenden Tage in Franken.

Nürnberg - Am Samstag, 25. Februar, kam es in einigen Teilen Bayerns zu Schneeschauern beziehungsweise Schneefall. Auch beim Spiel des 1. FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga fielen die Flocken vom Himmel. Für München wurde ebenfalls ein Wintereinbruch angekündigt.

Wetter in Franken - Böen und niedrige Temperaturen, auch Schnee möglich

Und auf welches Wetter darf sich Franken einstellen? Dazu gibt Wetter-Experte Stefan Ochs eine Prognose ab. Am Sonntag, 26. Februar, weht demnach ein mäßiger und in Böen verbreitet starker Nordostwind. Die Höchsttemperaturen klettern dem Experten zufolge auf +2 Grad im Regnitztal, oberhalb von 400 Metern herrscht Dauerfrost. Es wird wechselnd bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein. „Am Sonntag kann auch mal geringfügig Schnee fallen, am Montag ist die Luft dafür zu trocken“, so die Vorhersage des Wetter-Experten.

Mehr Sonne in Franken - Temperaturen steigen nur langsam

Von Dienstag bis Donnerstag scheint die Sonne dann häufiger, Regen fällt nicht, auch der Wind lässt dann nach. Die Temperaturen werden etwas milder und erreichen tagsüber maximal +4 bis +8 Grad. Die Nächte bleiben Ochs zufolge aber frostig-kalt. In zwei Metern Höhe ist mit Temperaturen bis -6 und in 5 cm Höhe bis -9 Grad zu rechnen.

„Es ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass die Temperaturen in der nächsten Woche trotz des Sonnenscheins nur so zäh wieder ansteigen“, so der Wetter-Experte. „Andererseits wären vor ein paar Wochen bei niedrigerem Sonnenstand die Temperaturen bei der gleichen Wetterlage sogar noch weiter abgesunken“, erklärt Ochs in seiner Vorhersage auf wetterochs.de. (kam)

