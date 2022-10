„Extrem warme Wetterlage“: Experte sichtlich verwundert – Sommerliche Aussichten für Bayern

Von: Felix Herz

Teilen

Schon jetzt ist der Oktober sehr warm. Doch das war erst der Anfang: Nächste Woche „überrollt ein Wärmeberg“ Bayern – vielleicht sogar bis zum Monatsende.

München – Nass-kühles Herbstwetter – das gab es zur Genüge Ende September, ausgerechnet während des Münchner Oktoberfestes. Dann aber drehte Petrus im Oktober nochmal auf, wieder wahr die Rede von einem leicht verspäteten Altweibersommer bei angenehmen Temperaturen.

Goldener Herbst im Oktober: „Wärmeberg“ überrollt Bayern

Bayern darf sich der derzeit über einen goldenen Oktober freuen, bis zum Ende des Wochenendes herrschen Temperaturen in Höhe von rund 20 Grad. Vor allem am Samstag kann es zwar herbstlich nass werden, doch ab Anfang kommender Woche schießen die Temperaturen dann nochmal in sommerliche Höhen.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt gegenüber wetter.net und im neuesten YouTube-Video des Kanals, dass ab Sonntag, 16. Oktober, „extrem warme Luftmassen“ nach Deutschland strömen. Die Rede ist gar von zwei, drei Sommertagen – auch in Bayern. Die Wetterkarte des Meteorologen zeigt: Im Freistaat werden am Montag, 17. Oktober, Temperaturen von über 20 Grad erreicht, für Würzburg werden sogar 23 Grad vorhergesagt.

Sommerlich warm wird es Mitte Oktober nochmal – eine für Bayern sehr ungewöhnliche Wetterlage (Symbolbild). © Westend61 / IMAGO

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

„Massiver Warmluft-Vorstoß“ im Oktober: Dauerwärme aus Südwesteuropa

Sichtlich erstaunt stellt Meteorologe Jung die Wetter-Aussichten für die kommende Woche vor. „Deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit“, erklärt er im Video. Auch am Dienstag, 18. Oktober, könnten die Temperaturen in Bayern auf über 20 Grad klettern. „Extreme Wärme“, sagen die Wetter-Aussichten sogar noch für die letzte Oktoberwoche, beginnend mit Montag, 24. Oktober, vorher.

Bis zum 27. Oktober bleibt es demnach angenehm warm in Süddeutschland. Mit größeren Regenmengen ist zudem nicht zu rechnen. Enttäuschend für Winter- und Schneefans: Den aktuellen Wetterprognosen zufolge wird es noch eine ganze Weile dauern, bis der Winter so wirklich Einzug hält in Bayern. „Der Winter hat auf absehbare Zeit erstmal keine Chance“, erklärt Jung bei wetter.net. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.