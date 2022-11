Diesmal nicht vor Schnee: DWD mit gleich mehreren Warnungen für Bayern am Morgen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Wochenstart könnte in vielen Teilen Bayerns stürmisch werden (Symbolbild). © IMAGO / blickwinkel / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Der Deutsche Wetterdienst warnt für große Teile Bayerns - aber nicht vor Schnee. Hier könnte es zum Start in die Woche ungemütlich werden.

München - Das Wochenende in Bayern war winterlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Schneefall, Frost und Glätte. Die Landschaft versank unter einer weißen Decke.

Wetter-Warnungen für Bayern: Hier drohen Sturmböen

Der Start in die neue Woche wird größtenteils eher nicht winterlich, Wetter-Warnungen des DWD gibt es trotzdem. Unter anderem liegt eine amtliche Warnung vor Sturmböen vor (auf der Warnkarte orange eingefärbt). „Es treten oberhalb 1000 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf“, heißt es dazu beim DWD.

Kreis Lindau

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Wetter-News: Sturmböen am Alpenvorland und in weiteren Teilen Bayerns

In einigen Kreisen gilt die Wetter-Warnung bis 8 Uhr am Montag, in anderen bis um 15 Uhr. Neben dem Alpenvorland sind auch die Kreise Freyung-Grafenau, Deggendorf, Regen, Straubing-Bogen, Cham, Schwandorf, Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth, Bayreuth, Wunsiedel im Fichtelgebirge sowie die Stadt Hof von der Warnung betroffen (bis 8 beziehungsweise 12 Uhr).

Erster Schnee in Bayern: Weiße Bäume am Spitzingsee

Wetter in Bayern: Windböen, Frost und Glätte

Weite Teile des Freistaats sind auf der Warnkarte des DWD gelb eingefärbt. Dort - zum Beispiel in Erlangen und Ansbach - wird vor Windböen gewarnt. In Passau und Landsberg drohen am Morgen Frost und Glätte. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.