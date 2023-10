Diffuse Wetter-Lage in Bayern: DWD-Warnung und „viel zu hohe Temperaturen“

Von: Felix Herz

Das letzte Oktober-Wochenende wird wettertechnisch diffus – einerseits warnt der DWD vor Sturmböen, andererseits wird es viel zu warm für diese Jahreszeit. (Symbolbild) © Andre März / IMAGO

Stürmisch, warm, regnerisch, trocken – das Wetter in Bayern hat an diesem letzten Oktober-Wochenende alles zu bieten. Und erneut wird es viel zu warm.

München – In unserem großen Wetter-Ausblick auf das Oktober-Finale ging es vor allem um den vielen Regen, der bis zum Ende dieses Monats und zu Beginn vom November fallen wird. Konkret geht es an dieser Stelle aber um das anstehende Wochenende – und da ist die Wetter-Lage in Bayern noch deutlich diffuser.

Wetter in Bayern: zwischen DWD-Warnungen vor Sturmböen und Spätsommer-Temperaturen

Während das Wochenende noch recht herbstlich startet, wird es spätestens am Sonntag, 29. Oktober, nochmal richtig spätsommerlich. Doch der Reihe nach. Los geht es am Freitag, 27. Oktober, mit einigen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

In weiten Teilen Bayerns, vor allem in Mittelfranken, Schwaben und Oberbayern gilt die DWD-Warnstufe eins – demnach treten „Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h aus südwestlicher Richtung auf“. Noch etwas ungemütlicher geht es an der niederbayerischen Grenze zu Tschechien sowie im Alpenraum zu – hier gilt DWD-Warnstufe zwei. Dort ist mit Sturmböen zu rechnen. Die Warnungen gelten teils nur bis zum Freitagabend, teils bis Samstagmorgen, 28. Oktober. Vermehrt soll es dabei vor allem im Norden Bayerns regnen, die Temperaturen pendeln rund um 14 Grad. Anschließend wird es aber warm – zu warm.

„Das sind viel zu hohe Temperaturen für diese Jahreszeit“: Wochenende im Spätsommer-Rausch

Nach dem Sturm kommt die Sonne – das gilt zumindest für das Wetter in Bayern ab Samstag. Laut DWD klettern die Temperaturen zunächst auf rund 17 Grad im Freistaat. Doch damit nicht genug: Am Sonntag soll es an diesem Herbstferien-Wochenende sogar bis zu 20 Grad warm werden.

„Das sind viel zu hohe Temperaturen für diese Jahreszeit“, ordnet dabei ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst ein. Vor allem in den südlichen Ausflugsregionen wird es dabei überwiegend freundlich, was am Föhnwind liegt, erklärt der DWD. Regnen kann es allerdings im fränkischen Norden von Bayern. (fhz)

