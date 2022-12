Dreifache DWD-Warnung für Bayern – zu Weihnachten folgt dann „Chaos-Wetter“

Von: Tanja Kipke

„Chaos-Wetter“ bahnt sich an: Den Bayern steht ein Wetter-Umschwung bevor. Doch davor gibt der DWD noch drei Warnungen heraus.

München – Die sibirische Kälte samt Eisregen beherrscht die Wetter-Lage in Bayern. Bereits in der letzten Woche warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mehrmals mit einer Unwetterwarnung vor Glatteis. Die Folgen waren enorm, in München fiel zeitweise der Luftverkehr aus und glatte Straßen führten zu Unfällen. Nun warnt der DWD erneut, für den Freistaat gelten gleich drei Warnungen.

Wetter in Bayern: DWD gibt Unwetterwarnung vor Nordbayern heraus

Wie bereits letzte Woche hat der DWD eine Vorabinformation Unwetter vor Glatteis herausgegeben, die Warnung gilt voraussichtlich ab Montag, 4 Uhr bis 11 Uhr. Im Vergleich zum letzten Mal, ist diesmal aber nicht der ganze Freistaat betroffen, sondern nur der Norden. In folgenden Landkreisen wird es zum Wochenbeginn glatt:

Miltenberg

Schweinfurt

Aschaffenburg

Main-Spessart

Bad Kissingen

Rhön-Grabfeld

Haßberge

Coburg

Kronach

Hof

© Matthias Bein/dpa (Symbolbild)

Der gefrierende Regen sorgt für verbreiteter Glatteisbildung, daher ist mit Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen. Komplett Mittel- und Norddeutschland ist von der Warnung ebenfalls betroffen, ein Verkehrschaos am Montagmorgen droht.

DWD warnt am Alpenrand vor Sturmböen

In ganz Bayern gilt ab Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, auch eine amtliche Warnung vor „geringer Glätte“ und Frost. Laut DWD trete „mäßiger Frost“ bis -9 Grad auf. Am Alpenrand gilt seit Sonntagmorgen, 10 Uhr, zudem eine Warnung vor Sturmböen. „Oberhalb 1500 Meter treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h aus südwestlicher Richtung auf“, so der DWD. Dadurch können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Die Warnung gilt noch bis Montagabend, 18 Uhr.

Auch Meteorologe Dominik Jung von wetter.net sagt für nächste Woche ein „hohes Sturmpotenzial“ voraus. Für Weihnachten sieht er „Chaos-Wetter“ auf uns zukommen.

„Chaos-Wetter an Weihnachten“: Experte sagt milde Temperaturen an Heiligabend voraus

Was das Wetter an Weihnachten angeht, ist laut Jung noch „alles drin“. Allerdings lässt sich nach aktuellen Prognosen offenbar ein Trend für Bayern erkennen. Nach der Ensemble-Vorhersage für Süddeutschland sind weiße Weihnachten wohl „sehr, sehr unwahrscheinlich“, wie Jung erklärt. Das amerikanische Wettermodell zeigt für Südbayern am 24. Dezember milde Temperaturen um die 11 Grad. Der Winter scheint sich also aus dem Freistaat erstmal zurückzuziehen. (tkip)

