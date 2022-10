Warmluft aus Afrika: Franken-Wetter hat es in sich - auch Gewitter möglich

Von: Katarina Amtmann

Der goldene Oktober zeigt sich in Bayern bisher von seiner besten Seite. Ein Wetter-Experte verrät, wie es in Franken weitergeht.

Nürnberg - Das Wetter in Bayern Mitte Oktober ist derzeit verhältnismäßig mild. Der goldene Oktober zeigte sich mit Temperaturen über 20 Grad zuletzt von seiner besten Seite. Und wie geht es weiter?

Warmluft aus Nordafrika kommt nach Bayern - Temperaturen 5 Grad über dem Mittel

„Auf absehbare Zeit herrscht auf dem Atlantik zwischen den Azoren und Irland eine rege Tiefdrucktätigkeit. Dadurch wird Warmluft aus Nordafrika zu uns gelenkt“, schreibt Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose (wetterochs.de) für Franken. Die Temperaturen in höheren Luftschichten (1500 m) liegen mindestens bis Ende des Monats 5 Grad über den langjährigen Mittelwerten.

In bodennahen Schichten werde die positive Temperaturabweichung dagegen nur drei Grad betragen, weil der Boden in den langen Nächten bei Aufklaren immer wieder abkühlt, so der Wetter-Experte.

Alpen: Föhnwetterlage am Donnerstag - Bis zu 18 Grad auch in Franken

Der Mittwoch begann neblig-trüb, ab Mittag soll Wind den Nebel vertreiben und sogar die Sonne herauskommen. Das Thermometer steigt auf maximal 17 Grad.

Am Donnerstag kommt dann eine Föhnwetterlage, die Alpen werden von Süden angeströmt. Diese „bringt uns am Donnerstag mittelhohe und hohe, aber keine tiefen Wolkenfelder“, so der Wetter-Experte. Die tiefen Wolken schaffen nämlich den Weg vom Mittelmeer über die Alpen nicht. Zwar werde die Sonne meist nur diffus zu sehen sein, mit 17 bis 18 Grad wird es trotzdem recht warm. Hin und wieder kann es tröpfeln.

Kaltfront bringt Regen und Gewitter - Nächste Föhnwetterlage kommt

„Am Freitag überquert uns eine Kaltfront. Es gibt schauerartige Regenfälle mit eingelagerten Gewittern,“ schreibt Ochs in seiner Wettervorhersage. Maximal werden 15 Grad erreicht.

Der Samstag startet in Franken neblig, dann kommt die Sonne zumindest zeitweise heraus. „Am Sonntag haben wir dann ähnlich wie schon am Donnerstag wieder eine Föhnwetterlage. Geringer Regen ist an beiden Tagen nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad“, so Ochs. (kam)

