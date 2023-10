Wetterumbruch in Bayern: Schnee, glatte Straßen und gefrorene Scheiben

Von: Katarina Amtmann

Im Bayerischen Wald ist der erste Schnee gefallen. In der Oberpfalz kam es am Montag zu spiegelglatten Straßen, Autoscheiben waren gefroren.

Regensburg - Der Spätsommer hat die Menschen in Bayern bis weit in den Oktober hinein verwöhnt. Sonne satt, blauer Himmel und Temperaturen bis zu 28 Grad beispielsweise am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober). Wenige Tage später wurde sogar ein Wärmerekord in Franken geknackt. Noch am Freitag und Samstag (14. Oktober) zeigte sich das Wetter in Bayern von seiner angenehmen Seite. Zum Sonntag kam dann jedoch der große Umschwung.

Wetter in Bayern: Schnee und glatte Straßen in der Oberpfalz

Im Bayerischen Wald in Niederbayern fiel am Sonntag der erste Schnee, wie Bilder zeigen. In der Oberpfalz gab es am Montagmorgen, 16. Oktober, aufgrund einer spiegelglatten Fahrbahn einen Massencrash. Zunächst verunglückten drei Autos, im anschließenden Stau waren bei Unfällen noch weitere elf Autos beteiligt. Insgesamt gab es Polizeiangaben zufolge 20 Verletzte.

Die kalten Temperaturen sorgten für gefrorene Autoscheiben. © Vifogra

Kalte Temperaturen: Gefrorene Autoscheiben in der Oberpfalz

Die niedrigen Temperaturen in der Nacht auf Montag sorgten derweil auch für die ersten gefrorenen Autoscheiben im Herbst 2023. In Hohenfels (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) stand für die Autofahrer erst einmal Kratzen auf dem Programm, bevor sie ihren Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen antreten konnten. (kam)

