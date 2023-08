Wetter-Frust in Bayern: „Anhaltende Dauerregenlage“ – Experte mit Prognose zum Sommer-Comeback

Gewitter und Regen in Bayern

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Felix Herz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Sommer macht in Bayern eine Pause – und die zieht sich langsam ganz schön. Auch zum Wochenende hin ist kaum Besserung in Sicht. Wann denn dann?

München – Der August beginnt so, wie der Juli endete: nass, kalt und stürmisch. Keine Schlagworte, die eigentlich die wärmste Jahreszeit auszeichnen sollten, doch derzeit müssen sich die Menschen in Bayern mit dem miesen Wetter anfreunden – denn Besserung ist kaum in Sicht. Zumindest nicht am kommenden Wochenende.

Stürmisch zum Wochenende – gefolgt von einer „anhaltenden Dauerregenlage“

Am Donnerstag, 3. August, zeigt sich das Wetter in Bayern erneut von einer sehr wechselhaften Seite. In weiten Teilen des Landes gibt es laut Deutschem Wetterdienst Wind- und Sturmböen, vereinzelt seien im Tagesverlauf auch Gewitter möglich. So gilt für Ober-, Mittel- und Unterfranken eine „amtliche Warnung vor Sturmböen“, der DWD schreibt: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 65 km/h auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h gerechnet werden.“ In den restlichen Landesteilen gilt eine großflächige Warnung vor Windböen. Vereinzelter Starkregen sei zudem nicht ausgeschlossen.

Ähnlich sieht es beispielsweise aber auch in Niedersachsen aus, wo auf Starkregen und Gewitter Stürme folgen.

+ Der Sommer macht eine immer länger werdende Pause – auch am Wochenende setzt sich das Regenwetter in Bayern fort, sogar von einer „anhaltenden Dauerregenlage“ ist die Rede. (Symbolbild) © Ralph Peters / IMAGO

Am Freitag, 4. August, wird es pünktlich zum Start des Wochenendes sogar noch ungemütlicher im Freistaat. Laut DWD gibt es „insbesondere im Süden einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen“. Und wer dann auf den Samstag, 5. August, hofft, dürfte enttäuscht werden. Denn: „An den Alpen sowie im südöstlichen Bayern Gefahr einer bis in den Samstag anhaltenden Dauerregenlage mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden, in Staulagen auch darüber“, schreiben die Meteorologen des DWD in der Wochenvorhersage.

Für Sonntag, 6. August, warnt der Deutsche Wetterdienst dann erneut vor stürmischen Böen und Gewittern im Freistaat. Sogar schwere Sturmböen seien auf exponierten Berggipfeln im Alpenraum nicht auszuschließen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Ausblick auf die kommende Woche: Wie wird das Wetter in Bayern?

„Wir stecken mittendrin im Herbst“, sagt auch Dominik Jung, Wetter-Experte bei wetternet, im aktuellen Video des zugehörigen YouTube-Kanals. Das dürfte für ordentlich Ernüchterung sorgen beim Blick auf den Start in die kommende Woche. Denn: Ein feierliches Comeback des Sommers ist nicht in Sicht. Am Montag, 7. August, gibt es demnach nur rund 13 Grad in Bayern, Gewitter und Regen sind wahrscheinlich.

Immerhin: Am Dienstag, 8. August, klettern die Temperaturen wieder auf über 20 Grad bei bewölktem Himmel. Und dann scheint der Sommer endlich wieder da zu sein – zumindest dem YouTube-Video von wetternet zufolge. Denn am Mittwoch, 9. August, locken bei klarem Himmel 28 Grad in Franken und 30 Grad im Süden von Bayern und rund um München herum. Am Donnerstag, 10. August, sind es sogar wieder über 30 Grad in ganz Bayern. Am darauffolgenden Wochenende, also vom 11. bis zum 13. August, könnte es sogar richtig heiß werden. Aber: Jung schränkt auch ein, dieses Sommer-Comeback ist noch mit einem Fragezeichen versehen, denn die Ensemble-Prognose zeigt auch immer wieder Regen an. Die Hoffnung auf die Hitze-Rückkehr ist aber da. (fhz)

Auch ein Wetter-Experte in Franken hat ein Enddatum für das schlechte Wetter genannt.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Ralph Peters / IMAGO