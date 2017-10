Mehr als 20 Grad! Es wird noch mal richtig schön in Bayern

Es wird noch mal warm in Bayern.

Wer am Montag aus dem Fenster blickt, mag es kaum glauben - doch es ist wahr: In dieser Woche wird es im Freistaat noch mal richtig schön.

München - Nach einem vielerorts regnerischen Wochenstart kann es in den kommenden Tagen im Freistaat noch richtig schön werden - mit steigenden Temperaturen und Sonnenschein.

Schon am Dienstag soll es laut Deutschem Wetterdienst nur noch im Norden und Osten Bayerns gelegentlich regnen. Der Süden bleibt dabei größtenteils trocken. Für Mittwoch rechnen die Experten für weite Teile des südlichen Bayerns und das westliche Franken mit Sonnenschein.

Am Donnerstag kommt die Sonne vor allem im Süden und nördlich der Donau durch. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 20 Grad an Inn und Salzach. Bis zum Wochenende wird es wärmer. Laut DWD sollen die Tageshöchsttemperaturen am Samstag und Sonntag zwischen 16 und 22 Grad liegen.

Wie das Wetter in Ihrer Region wird, erfahren Sie hier.

dpa