Wintereinbruch in Bayern: Experten rechnen mit 80 cm Neuschnee zum Wochenende – nicht nur in den Bergen

Von: Anna Liebelt

Am 1. Dezember ist meteorologischer Winterbeginn. Doch schon an diesem Wochenende läuten Schnee und Frost in weiten Teilen Bayerns das langersehnte Herbstende ein.

Bayern – Am 1. Dezember ist meteorologischer Winterbeginn. Passend dazu soll bereits dieses Wochenende richtiges Winterwetter mit Schnee bis in die tieferen Lagen das Ende des Herbstes einläuten. Das zumindest versprechen Wetter-Experten vom DWD und wetter.online.

Denn im Laufe der Woche ändert der Polarwirbel seinen Kurs und bringt eisig kalte Luft aus dem hohen Norden bis in den Freistaat. Die Folge: Winterliche Verhältnisse mit Frost und Schnee – und zwar nicht nur in den Bergen.

Wetter in Bayern: Eisige Polarluft zieht am Wochenende Richtung Süden und bringt Regen, Schnee und Frost mit

Schon ab Freitag, 24. November, kommt es laut Guido Wolz, vom Deutschen Wetterdienst (DWD), zu einem massiven Wetterumschwung. Demnach wird das derzeitige Tiefdruckgebiet vor den Britischen Inseln von einem Hoch abgelöst und verlagert seinen Schwerpunkt über dem Ostatlantik in Richtung Island, erklären die Meteorologen von wetter.online. Der eisigen Polarluft steht somit nichts mehr im Weg, ungehindert zieht sie zum Wochenende gen Süden.

Während der anstehende Wetterumschwung in Norddeutschland laut Experten schon eher Einzug hält, macht sich die eisige Polarluft erst am Freitagnachmittag in einigen bayerischen Regionen bemerkbar: Neben deutlich sinkenden Temperaturen rechnen die Meteorologen mit starken Regenfällen. Davon betroffen seien aber zunächst nur die Gebiete in Franken, der Oberpfalz und dem Mittelgebirge.

Bayerns Autofahrer können sich schon bald auf winterliche Verhältnisse einstellen. Schon ab dem Wochenende rechnen Experten mit dem ersten Schnee. (Symbolbild) © IMAGO/Bernd März

Das bedeutet jedoch vor allem eins: Glatteisgefahr auf Bayerns Straßen. „In ganz Bayern kommt es schon ab Freitag zu Frost“, erklärt Worz. Die Höchstwerte liegen dabei bayernweit zwischen 4 und 8 Grad am Tag. In der Nacht zum Samstag, 25. November, erreicht der polare Wetterumschwung schließlich auch die Alpenregionen in Oberbayern und Schwaben und sorgt dort für „langanhaltenden und ergiebigen Schnee“.

Wintereinbruch in Teilen Bayerns steht kurz bevor: Ab Ende November rechnen Experten mit Schnee

Vor allem aber herrscht am Alpenrand ab dann Kaltluft-Alarm, der entsprechend starke Schneeschauer mit sich bringt. Gleichwohl dürften auch in weiten Teilen des bayerischen Flachlands am Wochenende die ersten Schneeflocken vom Himmel gleiten. „Die Schneefallgrenze sinkt auf 300 bis 500 Meter“, erklärt Guido Wolz.

Im Raum um München rechnen die Experten des DWD mit rund 10 cm Neuschnee. Ähnlich sieht es auch oberhalb der Donau und am Mittelgebirge aus. In der Alpenregion, vom Allgäu bis nach Berchtesgaden, seien allein bis Sonntag 80 cm Neuschnee möglich – in einzelnen Regionen sogar über einen Meter. „Das wird eine ordentliche Ladung, die da herunterkommt“, prophezeit Guido Wolz.

Wetterumschwung hält Bayern fest im Griff: Experten rechnen mit starken Schneeschauern und Eiseskälte

Da sich die Temperaturen sowohl am Samstag, als auch am Sonntag bayernweit im niedrigen Bereich zwischen 2 und -3 Grad bewegen, rechnet Wolz auch zum Beginn der nächsten Woche noch mit andauernden Schneeschauern. „Bis etwa Mittwochnacht wird uns diese winterliche Episode im Griff haben“, betont der Experte des DWD.

Bedeutet: Sowohl in den Alpen, als auch im Flachland bleibt uns die kalte Polarluft und somit die frische Schneedecke vorerst erhalten. Ganz zur Freude einiger Winterliebhaber, die ihre erste Schlittenfahrt in diesem Jahr kaum mehr erwarten können.

