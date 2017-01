Bis minus 17 Grad: So eisig wird es diese Woche in Bayern

München - Ein kaltes Wochenende liegt hinter uns - eine kalte Woche vor uns. So wird das Wetter in Bayern in den kommenden Tagen.

Der Winter hat weite Teile Bayerns in der Nacht zum Montag mit einer Neuschneedecke überzogen. Vor allem im Süden des Freistaates kamen einige Zentimeter der weißen Pracht hinzu. Räum- und Streufahrzeuge waren im Einsatz, die Beeinträchtigungen hielten sich zunächst aber in Grenzen, wie ein Sprecher des Verkehrslagezentrums Bayern am Morgen mitteilte. Im Allgäu sowie in der Nähe von Rosenheim kamen zwei Lastwagen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und stellten sich quer.

Der Schienen- sowie der Flugverkehr waren von Schnee und Glätte zunächst nicht beeinträchtigt, wie Sprecher der Deutschen Bahn und des Flughafens München mitteilten. Bis zum Morgen war es zu keinen wetterbedingten Verspätungen gekommen.

Allerdings lautet das Motto momentan Dauerfrost. Auch die nächsten tage soll es kalt bleiben und schneien, meldet der deutsche Wetterdienst. Auch dort, wo es nicht schneit, kann es weiterhin glatt sein. Dazu kommen Temperaturen von bis zu -13 Grad. An den Alpen soll es örtlich bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben.

So wird das Wetter in München

In den nächsten Tagen ist der Himmel in München zunächst bedeckt, am Mittwoch dann teils bewölkt, teils freundlich. Dabei fällt am Montag und Dienstag Schnee. Die Temperatur wird nicht mehr als -3 Grad, Tiefsttemperaturen um -6 Grad am Abend. Es weht ein teilweise böig auffrischender Wind.

So wird das Wetter in Garmisch-Partenkirchen

In Garmisch-Partenkirchen wird es die nächsten Tage etwas bewölkt, teils aber auch freundlich. Dazu kommt Schnee und Höchsttemperaturen von -5 Grad. Tiefsttemperaturen bis -17 Grad am Mittwoch.

So wird das Wetter in Miesbach

Auch in Miesbach wird das Wetter erst am Mittwoch wieder teils freundlich. Davor fällt am Montag und Dienstag Schnee. Die Höchsttemperatur bewegen sich um -5 Grad. Die Tiefsttemperatur wird immer niedriger, am Mittwoch bis -13 Grad.

So wird das Wetter in Erding

Viele Wolken dominieren am Montag den Himmel, aber danach kommt in Erding auch die Sonne zum Zug. Dabei fällt am Montag Schnee. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um -3 Grad. Am Mittwoch weht ein teilweise böig auffrischender Wind, dann kann es -12 Grad kalt werden.

dpa/bew/snacktv

Rubriklistenbild: © dpa