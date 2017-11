Kein Schnee, dafür Sturm und Regen: Wie extrem wird der Winter in Bayern?

In Bayern könnte uns ein Winter ohne Schnee, dafür aber mit deutlich mehr Regen als gewohnt ins Haus stehen.

Erlebt Bayern einen „extremen Mildwinter“? Also: Wenig Schnee, dafür viel Regen und heftige Stürme. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Wann fällt der erste Schnee in Bayern? Das kann schon am Wochenende passieren. Aber auch wenn die Flocken in den kommenden Tagen vom Himmel rieseln: Liegen bleiben werden sie nicht. Für einen richtigen Wintereinbruch sind die Temperaturen derzeit noch zu milde. Generell müssen wir uns heuer wohl auf einen Winter mit wenig Schnee einstellen. Dafür soll es umso mehr Stürme und Regenschauer geben.

Der renommierte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net meint: „Beim Wetter tut sich in Sachen Winter erstmal nicht viel. Ganz im Gegenteil: besonders im Westen und Südwesten ist es weiterhin für die Jahreszeit zu warm. Am Samstag wird es noch mal einen Wärmehöhepunkt geben.“ Bis Mitte November ist laut Meteorologe Jung kein Wettereinbruch in Sicht!

Zwar sollen die Temperaturen ab Sonntag deutschlandweit deutlich zurückgehen. „Ein Wintereinbruch mit Eis und Schnee ist aber nicht in Sicht“, sagt Jung. „Auch der weitere Trend bis Monatsmitte sieht keinen Vorstoß des Winters. Der aktuelle Klimatrend für den kommenden Winter hat indes noch mal nachgelegt. Nun könnte der deutsche Winter sogar um bis zu 3 Grad wärmer als in langjährigen Mittel ausfallen.“ Demnach müssen wir uns wohl auch in Bayern auf einen sehr milden Winter einstellen.

Winter ohne Schnee? So extrem soll das Wetter in Bayern werden

Auch die aktuelle Prognose der US-Wetterbehörde NOAA für Europa besagt: Auf uns kommt wohl ein „extremer Mildwinter“ zu. Zudem deuten die aktuellen Trends laut Dominik Jung auf einen Winter ohne Schnee, dafür aber mit deutlich mehr Regen als gewohnt hin.

Vom Atlantik sollen immer wieder Tiefdruckgebiete mit milder Luft und reichlich Regen bei uns durchziehen. „Sollte dem so sein, dann besteht im kommenden Winter ein erhöhtes Potenzial für starke Winterstürme“, warnt Wetterexperte Jung. „Einen ersten Vorgeschmack hatten wir ja bereits in diesem Herbst mit dem Orkan Xavier und Sturm Herwart. Solche Sturmlagen könnten uns diesen Winter unter Umständen öfters blühen“, sagt Wetterexperte Jung.

So wird das Wetter in Bayern am Freitag

Laut wetter.net gibt es am Freitag im Süden von Bayern vielfach Sonnenschein, aber auch einige Wolken, und die Temperaturen klettern am Tage auf 12 bis 15 Grad. Nachts sinken die Werte dann auf 6 Grad.

Auch im Norden Bayerns und in der Mitte des Freistaates wechseln sich am Freitag Sonnenschein und bewölkter Himmel ab. Die Temperaturen klettern bis auf 13 Grad und sinken in der Nacht bis auf 3 Grad ab.

So wird das Wetter in Bayern am Samstag

Am Samstag scheint im Süden Bayerns nur selten die Sonne. Der Himmel ist stark bewölkt und bedeckt. Dafür wird es für November ziemlich warm. Tagsüber sind laut wetter.net 14 bis 16 Grad zu erwarten. Die Tiefsttemperaturen pendeln sich dann bei 7 Grad ein. Der Wind weht leicht aus Südost.

Im Norden und in der Mitte des Freistaates schaut die Sonne nur vereinzelt zwischen dunklen Wolken hervor. Die Höchsttemperaturen betragen dafür 11 bis 15 Grad, nachts kühlt es bis auf 6 Grad ab.

So wird das Wetter in Bayern am Sonntag: Der erste Schnee kommt!

Für Sonntag sagt wetter.net den ersten Schnee in Bayern voraus. Dominik Jung erwartet einen „dicken Temperatursturz“ und erläutert: „Der wird vor allen Dingen den Süden treffen. Dort sinkt die Schneefallgrenze am Sonntag auf unter 1000 Meter ab und in der Nacht zum Montag kann es sogar bis auf 600 Meter herab Schnee geben.“

Im Rest von Bayern muss man sich auf Regen und schwachen Wind einstellen. Dafür bleibt es verhältnismäßig warm. Im Norden und in der Mitte des Freistaates klettert das Thermometer auf 11 bis 13 Grad, im Süden sogar bis auf 14 Grad.

So wird das Wetter in Bayern am Montag

Meteorologe Jung prognostiziert: Auch am Montag muss man sich im Süden von Bayern auf Schnee einstellen. Er sagt: „In der Nacht zum Montag ist nicht ausgeschlossen, dass man auch in München zwischen den Regentropfen ein paar Schneeflocken zu Gesicht bekommt. Oberhalb 600 bis 800 Meter gibt’s aber auf alle Fälle Flockenwirbel und ab 800 bis 900 Meter wird sich am Montagmorgen auch eine dünne Schneedecke bilden können.“

Allerdings meint Meteorologe Jung, dass der erste Schnee im Herbst schon bald wieder weg ist: „Der Wintereinbruch im Süden von Sonntag auf Montag ist nicht von langer Dauer. Die Schneefallgrenze steigt in der nächsten Woche meist auf 800 bis 1000 Meter. Im Flachland muss man sich somit über eine Einwinterung noch keine Gedanken machen. Danach sieht es bis Monatsmitte auch nicht aus. Wer allerdings in den Hochlagen der Mittelgebirge oder der Alpen unterwegs ist, der sollte das nur noch mit Winterausrüstung tun.“

Der Norden und die Mitte Bayerns sind am Montag die meiste Zeit von einer Wolkendecke überzogen. Die Höchstwerte betragen 8 Grad, die Tiefsttemperaturen 2 bis 0 Grad.

So wird das Wetter in Bayern am Dienstag: Schnee schon weggetaut?

Laut wetter.net könnte der Schnee im Süden von Bayern schon am Dienstag wieder weggetaut sein. Tagsüber erwärmt sich die Luft auf 4 bis 8 Grad. Da sind die Chancen eher gering, dass der Schnee liegen bleibt. In der Nacht soll das Thermometer wieder auf 3 bis -1 Grad fallen. Dazu ist es stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise regnet es, und der Wind weht nur schwach aus nordöstlichen Richtungen.

Im Norden und in der Mitte von Bayern steigen die Temperaturen tagsüber auf 8 bis 9 Grad. In Franken soll es regnen. Nachts sinken die Werte dann auf 4 bis 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlichen Richtungen.

Schneien soll es am Dienstag nur in den Bergen. Tagsüber sind -4 bis 3 Grad zu erwarten, nachts 0 bis -10 Grad.

fro/Video: Glomex