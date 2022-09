DWD warnt: Bayern droht heute Dauerregen - auch erste Gewitter

Von: Katarina Amtmann

Zur Wochenmitte wird es nass. Bayern droht in weiten Teilen Dauerregen, auch starke Gewitter bleiben wohl nicht aus. Alle Wetter-News für den Freistaat.

München - Es wird nass in Bayern, sehr nass. Das zeigt der Blick auf die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes. Zahlreiche Landkreise sind orange markiert, das bedeutet: Es liegt eine Warnung vor Dauerregen vor.

Wetter in Bayern: DWD-Warnung vor Dauerregen - bis zu 50 Liter pro Quadratmeter

Bis zu 30 Liter pro Quadratmeter werden erwartet, in einigen Regionen sind sogar bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich. Betroffen ist aktuell vor allem der Norden Bayerns. In Mittelfranken ist beispielsweise für die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Dauerregen angekündigt. Dieser soll bis 12 Uhr anhalten.

Noch weiter nördlich, beispielsweise in Bad Kissingen, Lichtenfels und Hof, gilt die Warnung sogar bis in die Nacht um 3 Uhr (15. September). Hier kommt auch mehr Regen vom Himmel (bis zu 50 Liter pro Quadratmeter).

In Bayern wird es nass, Dauerregen ist angekündigt. © IMAGO / Dominik Kindermann / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Wetter-News: Starke Gewitter für Regensburg und Umgebung angekündigt

In und um Regensburg warnt der DWD aktuell vor starkem Gewitter. „Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 l/m² in kurzer Zeit.“ Die Warnung gilt bis 7 Uhr. Auch Freising und Augsburg sind von der Warnung betroffen, für die Stadt München liegt derzeit - Stand 6 Uhr - keine Warnung vor.

Neben starken Regenfällen könnte in Bayern auch der erste Schnee bevorstehen. (kam)