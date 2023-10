Wettersturz am Wochenende: „Wintereinbruch nach Oktobersommer“ – Erst 27 Grad, dann 12 Grad

Dieser Wettersturz hat es in sich: Während es am Freitag nochmal richtig schön warm werden soll, warten am Sonntag bereits fast einstellige Temperaturen.

München – Rums: An diesem Wochenende rauschen die Temperaturen in Bayern richtig in den Keller. Am Freitag, 13. Oktober, dreht der Herbstsommer nochmal richtig auf – bis dahin auf Kurs zum wärmsten Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – doch dann kommt der Wettersturz.

Wettersturz nach Oktobersommer: Dieses Wochenende hat es in sich

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung im aktuellen wetternet-Video auf YouTube erklärt, endet der Oktobersommer am Samstag, 14. Oktober. Davor lässt er aber nochmal die Muskeln spielen: Laut Video gibt es in ganz Bayern, also von München im Süden bis Nürnberg im Norden, am Freitag 27 Grad. Für Mitte Oktober absolut ungewöhnlich.

Am Samstag ist es dann vorbei mit T-Shirt und kurze-Hose-Wetter: „An der Ensemble-Prognose sieht man wirklich wunderbar diesen krassen Temperatursturz“, erklärt Jung in dem Video. So zeigt die Prognose, wie der Temperaturpfeil am Samstag deutlich nach unten rauscht. Konkreter wird es dann bei der Wetter-Vorhersage für die kommenden Tage.

Von 27 Grad am Freitag zu 12 Grad am Sonntag: „Wintereinbruch nach Oktobersommer“

Am Samstag, nach den 27 Grad am Freitag, sind es bereits nur noch 22 Grad in Bayern, Regen ist möglich. Am Sonntag, 15. Oktober, sind es dann nur noch 12 Grad in München, 13 Grad in Nürnberg. Immerhin schaut da noch die Sonne ab und zu raus. Am Montag, 16. Oktober, ist es dann bei 11 Grad in ganz Bayern nur noch bewölkt.

Doch damit nicht genug: Dem amerikanischen Wettermodell zufolge, das Jung in dem wetternet-Video ebenfalls bespricht, sind bis zum übernächsten Wochenende (21. und 22. Oktober) sogar die ersten Schneeflocken der Saison möglich. Und das bis in die tiefen Lagen. „Da kann es hier und da im süddeutschen Raum mal für nasse Schneeflocken reichen“, so der Diplom-Meteorologe. Der Wetter-Vorhersage zufolge, die Jung auch im Video mit „Wintereinbruch nach Oktobersommer“ betitelt, ist es also nach diesem Wochenende wirklich vorbei mit dem sommerlichen Wetter. (fhz)

