Wetterwechsel am Feiertag: DWD gibt Warnungen für ganz Bayern heraus

Von: Katarina Amtmann

Der Oktober begann in Bayern so, wie der September zu Ende gegangen war: Sonnig und warm. Am Feiertag steht aber ein Wetterwechsel an.

München - Der Spätsommer verwöhnt die Menschen in Bayern bis in den Oktober hinein mit vielen Sonnenstunden und Temperaturen bis zu 28 Grad. Am Tag der Deutschen Einheit zeichnet sich vielerorts zunächst ein ähnliches Bild ab, doch am Abend kommt eine Kaltfront. Und die hat Böen und Schauer im Gepäck.

Wetter-Warnungen für ganz Bayern: Auch München am letzten Wiesn-Tag betroffen

Mittlerweile hat auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnungen herausgegeben - und zwar für ganz Bayern. In vielen Kreisen gilt zwischen 17 und 1 Uhr eine amtliche Warnung vor Windböen. Betroffen ist unter anderem München, wo am 3. Oktober die Wiesn zu Ende geht. Aber auch Günzburg, Passau, Ingolstadt, Augsburg, Regensburg und Nürnberg sind betroffen. Der DWD warnt vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Stundenkilometern.

Bayern steht am Dienstagabend ein Wetterumschwung bevor. © IMAGO / Rolf Poss / Screenshot DWD (Collage: Merkur.de)

Für zahlreiche Regionen liegt außerdem eine Warnung vor schweren Sturmböen vor, die betroffenen Städte und Kreise sind in der DWD-Warnkarte orange eingefärbt.

Schwere Sturmböen am Alpenrand: Wetter-Warnung zwischen 15 Uhr und 3 Uhr am Morgen

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Schwere Sturmböen am Alpenrand - Auch Norden und Osten Bayerns betroffen

Doch nicht nur der Süden des Freistaats ist von der Warnung betroffen. Auch in mehreren Kreisen im Osten (unter anderem Regen und Cham) sowie im Norden (beispielsweise Bayreuth, Schweinfurt, Kronach und Bad Kissingen) drohen Sturmböen. Die Warnungen gelten teilweise schon ab 12 Uhr und sind noch bis zum Abend beziehungsweise bis zum frühen Morgen gültig. (kam)

