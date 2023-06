Große Unterschiede: WG, Wohnheim oder „Hotel Mama“ – Wo leben Bayerns Studierende?

Von: Katarina Amtmann

In Ansbach leben viele Studierende noch bei ihren Eltern, in Weiden haben dagegen viele ihre eigene Wohnung. Eine Umfrage gibt nun einen Überblick.

München - Die einen wohnen in einer eigenen Wohnung oder mit Freunden in der WG, die anderen fahren jeden Abend zurück ins Kinderzimmer. Wohnsituation und Mobilität von Studierenden in Bayern unterscheiden sich teils erheblich. Wo ist „Hotel Mama“ besonders beliebt, wo das Auto?

30 Prozent der bayerischen Studierenden leben im „Hotel Mama“ - 23 Prozent haben eigene Wohnung

Ungefähr 30 Prozent der Studierenden in Bayern sind Nesthocker, sie wohnen weiter bei den Eltern. 18 Prozent haben einen Wohnheimplatz ergattert. Das geht aus einer am Donnerstag, 15. Juni, in Gütersloh vorgestellten Befragung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hervor. Rund 24 Prozent und damit ebenfalls deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt leben in einer Wohngemeinschaft, während fast ebensoviele (23 Prozent) eine Wohnung für sich alleine haben.

Wohnsituation der Studierenden in Bayern Prozent Bei den Eltern 30 Prozent Wohnheim 18 Prozent WG 24 Prozent Wohnung für sich alleine 23 Prozent

„Hotel Mama“ in Ansbach und Amberg beliebt - München im Mittelfeld

„Hotel Mama“ ist der Umfrage zufolge besonders bei Studierenden in Amberg und Ansbach beliebt. Dort leben fast zwei Drittel (64 beziehungsweise 63 Prozent) noch Zuhause. Die großen Hochschulstandorte München (33 Prozent) sowie Erlangen und Nürnberg (35 beziehungsweise 36 Prozent) liegen im Mittelfeld. In Passau und Bayreuth wohnen hingegen gerade einmal rund 12 Prozent noch bei ihren Eltern.

Die Umfrage entstand im Rahmen des „CHE Hochschulrankings“. In den Wintersemestern 2020/21 bis 2022/23 wurden dazu insgesamt über 82.000 Studierende in grundständigen Studiengängen zu ihrer Wohnsituation und Mobilität befragt. Allerdings waren damit zwei von drei Befragungszeiträume noch stark von der Corona-Pandemie geprägt.

Studierende in Weiden haben oft eine eigene Wohnung

Allein in einer privaten Mietwohnung leben demnach auffällig viele Studierende mit knapp 34 Prozent in Weiden in der Oberpfalz, dicht gefolgt von Passau (32 Prozent). In Garching bei München leben hingegen gerade einmal 8 Prozent und in Amberg 12 Prozent eine eigene Wohnung. Der Anteil von Wohnheimbewohnern sticht in der Tabelle besonders in Eichstätt heraus, wo nahezu jede und jeder Dritte (31 Prozent) ein gefördertes Zimmer bewohnt. Lediglich rund 8 Prozent sind es hingegen in Ansbach und Freising.

Unterschiede in der Mobilität: In München und Nürnberg dominiert der ÖPNV

Auch in anderer Hinsicht gibt es große Unterschiede zwischen den Studierenden unterschiedlicher Hochschulstandorte: Während in Amberg 72 Prozent, in Aschaffenburg 69 Prozent und in Landshut 67 Prozent regelmäßig mit dem Auto zum Hörsaal fahren, dominiert in den großen Städten wie München (76 Prozent), Nürnberg und Augsburg (je 66 Prozent) und Würzburg (65 Prozent) der öffentliche Nahverkehr. Das Rad ist besonders in Bamberg und Bayreuth (63 und 62 Prozent) beliebt, während sich in Hof lediglich 4 Prozent und in Amberg 8 Prozent auf den Drahtesel schwingen. (kam/dpa)

