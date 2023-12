17 Jahre nach Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall: Besteht aktuell eine solche Schnee-Gefahr in Bayern?

Von: Leyla Yildiz, Lisa Metzger

Schnee in diesem Ausmaß gab es im Freistaat zuletzt 2006. Damals stürzte das Dach der Eislaufanlage in Bad Reichenhall aufgrund der Schneemassen in sich zusammen. 15 Menschen starben.

München – In vielen Teilen Bayerns sind Einsatzkräfte seit dem späten Freitagabend, 1. Dezember, unermüdlich im Einsatz. Die Schneemassen, die in kürzester Zeit mancherorts herunterkamen, waren immens. Feuerwehrleute waren auch damit beschäftigt, viele Dächer von der großen Schneelast zu befreien. Einen Winter mit so viel Schnee habe es zuletzt 2006 gegeben – das sagte auch der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Damals, 2006, brach in Folge der massiven Schneelast das Dach der Eislaufanlage in Bad Reichenhall in sich zusammen. 15 Menschen starben damals, darunter zwölf Kinder. Ein Unglück, das Bad Reichenhall und seine Menschen nachhaltig prägte. Wie sieht die Situation heute in der Stadt aus? Mussten auch dieser Tage Dächer geräumt werden, um Schlimmeres zu vermeiden?

Bad Reichenhall – Bürgermeister: „2006 war die Situation eine andere“

Die Situation damals sei eine ganz andere gewesen, sagt Bad Reichenhalls Oberbürgermeister Christoph Lung. „2006 war das Problem, dass neuer Schnee zudem der bereits lag, draufkam“, das habe man heuer nicht. „Das ist für uns der erste Schnee.“ Die Frage, ob man Turnhallen und Eislaufanlagen vorsorglich sperren sollte, um einer möglichen Gefahr aus dem Weg zu gehen, sei angesichts der Schneemenge „bei uns gar kein Thema gewesen“, sagt Lung. Auch die mit dem Schnee zusammenhängenden Erinnerungen an das Unglück von damals seien aus seiner Sicht nicht das beherrschbare Thema in der Stadtbevölkerung.

In vielen Städten und Gemeinden Bayerns liegt nach dem Wintereinbruch am ersten Adventswochenende viel Schnee auf den Dächern. © LIEBL Daniel

„In den ländlichen Gemeindeteilen liegen gerademal 30 Zentimeter Schnee, in der Stadt etwas weniger – alles beherrschbar“, sagt Lung. Wobei: „Wir haben am Wochenende mal etwas kritischere Situationen gehabt, aber nicht wegen der Schneelast, sondern dem Schneebruch. Das war DAS Thema“, sagt der Oberbürgermeister. Viele Bäume habe es schwer getroffen.

Doch wie sieht die Situation in anderen Regionen Bayerns aus?

Noch ist der Schnee nicht zu nass und schwer

In Passau ist die Lage um die Schneelast auf den Dächern „momentan glücklicherweise noch kein Thema“, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Maria Proske. Doch dies könne sich schnell ändern. „Sollten die Temperaturen jetzt stark steigen oder es regnen, dann sieht es anders aus“, sagt Proske. Doch der Katastrophenschutzstab der Stadt habe alles genaustens im Auge. „Derzeit ist der Schnee noch nicht zu nass, da es Pulverschnee ist. Wir haben aktuell Minustemperaturen. Bei den Dächern sehen wir daher momentan kein Problem.“

Ähnlich wie in Bad Reichenhall ist in Passau auch der Schneebruch das größere Problem. „Am Samstag, wo so viel runtergekommen ist, haben sich ganze Baumspitzen geneigt und Bäume sind eingestürzt“, sagt Proske. Die Gefahr geht daher vor allem von herunterfallenden Ästen aus.

Schneemassen in Bayern: Regensburg hat kein Problem mit Schneelast auf Dächern

In Regensburg zeigt sich laut einem Sprecher der Stadt ein ähnliches Bild. „Es gibt zwar viel Schnee, aber wir haben momentan keine Probleme mit der Schneelast auf Dächern“, sagt er auf Nachfrage. Darum gibt es derzeit auch keinen Grund für irgendwelche Maßnahmen. „Alle öffentlichen Hallen und Gebäude sind derzeit nicht gesperrt.“

Schnee und Nässe bleiben besser draußen. Daher sollte man vorher nachschauen, ob Dach, Sockel usw. fit für den Winter sind. © Florian Schuh/dpa-tmn

Dennoch warnte bereits Ende November ein Experte vor großen Schneelasten auf Hausdächern. Statiker Prof. Norbert Gebbeken von der Universität der Bundeswehr München erklärte: „Fällt Schnee in größeren Mengen, dann sollten Hausbesitzer vorbereitet sein. Denn die Standsicherheit von Dachkonstruktionen könnte gefährdet sein. Die Hausbesitzer müssen daher wissen, wie viel Schnee die Konstruktion tragen kann.“ Laut dem Statiker können bereits zehn Zentimeter nasser Schnee 100 Kilogramm Belastung pro Quadratmeter bedeuten. Das sei etwa die übliche Schneelast von Dächern in München.

Hat sich den Angaben Gebbekens zufolge das Dach bereits sichtbar verformt, Fenster oder Türen klemmen oder Risse im Putz erscheinen – dann ist es Zeit zu handeln. Vorsorgliche Räumungen erledigt der Dachdecker, akute Gefahren regelt die Feuerwehr. Dabei könnten aber Gebühren anfallen.

Schneelast auf den Dächern: Checkliste für Hausbesitzer

Hausbesitzer können zudem einige Vorsichtsmaßnahmen treffen:

Dachrinnen, Abläufe und Fallrohre von Laub befreien.

Oberlichter markieren.

Schneefanggitter kontrollieren.

Schneelast vorzeitig in der Hausstatik nachsehen.

Zudem ist hilfreich, die Telefonnummer eines Dachdeckers bereitliegen zu haben.

Bei starkem Schneefall sollten Hausbesitzer ihr Dach im Auge behalten und möglicherweise Schnee räumen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn

Schneelast auf Dächern in Augsburg: Schulen und Turnhallen geschlossen

Wie die Pressestelle der Stadt Augsburg mitteilt, müssen die Menschen „im gesamten Stadtgebiet mit Dachlawinen und Schneebruch rechnen“. Die Stadt rät dazu, sich nicht unter Bäumen oder in direkter Gebäudenähe aufzuhalten. Auch Schulhöfe und Kita-Außenanlagen seien zu meiden.

„Mitarbeitende des Schulverwaltungsamtes sind seit Freitag im Dauereinsatz, um die einzelnen schulischen Gebäude zu überprüfen und zu sichern“, heißt es in der Mitteilung vom Montag, 4. Dezember. Bei den meisten Schulen in Augsburg konnte bereits Entwarnung gegeben werden, was die Statik betrifft. Wegen der Schneelast sind aber weiterhin zwei Grundschulen, eine Gesamtschule und die Berufliche Fachoberschule geschlossen. Ebenfalls drei Turnhallen mussten aufgrund der Schneelast bis auf Weiteres gesperrt werden. Und auch alle Hallenbäder, mit Ausnahme von Haunstetten, seien vorläufig geschlossen worden.

Tragfähigkeit überschritten: Auch Stadtmarkt und Friedhöfe geschlossen

Wann die Einrichtungen wieder öffnen können, ist noch unklar, werde jedoch „zeitnah kommuniziert“, heißt es seitens der Stadt. Eltern von Kindern der betroffenen Schulen sollen sich auf den Elternportalen der jeweiligen Schulen darüber informieren.

Auch der Stadtmarkt in Augsburg konnte aufgrund des Wintereinbruchs nicht öffnen. „Nach Auffassung des Marktamtes sind die geltenden Tragfähigkeitsgrenzen für die Gebäudestruktur des Stadtmarkts am Montag überschritten worden“, begründet die Stadt das Vorgehen. Folglich bleibt der Markt am Montag und Dienstag, 4. und 5. Dezember, geschlossen. Ebenso der Botanische Garten und Friedhöfe, wegen der Gefahr von herunterfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen.

