Wieder Wetter-Warnungen in Bayern: Weite Teile des Freistaats betroffen

Von: Katarina Amtmann

Der Sommer macht in Bayern Pause, stattdessen bleibt es wechselhaft und zeitweise sehr ungemütlich. Der DWD warnt auch am Sonntag erneut.

München - Das wechselhafte Wetter in Bayern setzt sich fort. Eine in die westliche Strömung eingelagerte Störung bestimmt das Wettergeschehen im Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag, 30. Juli, mitteilte. Am Sonntag ist es demnach bewölkt und lokal mit einzelnen Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen zu rechnen. Am Nachmittag und Abend soll es trockener und sonniger werden. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 25 Grad Celsius.

Wieder Wetter-Warnungen am Sonntag: Starke Gewitter und Windböen in Bayern

Zunächst gelten am Sonntag - wie schon tags zuvor - amtliche Warnungen des DWD. Bis 13 Uhr gilt in mehreren Kreisen eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter. Betroffen sind unter anderem die Kreise Dachau, Augsburg und Regensburg sowie Oberallgäu, Traunstein und Berchtesgadener Land. Bis 17 Uhr gilt außerdem vor allem im Nordwesten des Freistaats eine Warnung vor Windböen. Die Warnungen ziehen sich vom Nürnberger Land über Ansbach bis in die Kreise Miltenberg und Main-Spessart.

Bewölkt, windig und regnerisch: Das Wetter in Bayern

In den kommenden Tagen soll es bewölkt, windig und regnerisch bleiben - ab Montag wird es in der Südhälfte Bayerns jedoch sonniger. Mit einzelnen Gewittern ist zu rechnen. Laut DWD bewegen sich die Temperaturen tagsüber zwischen 17 und 26 Grad Celsius, in der Nacht sollen sie 10 bis 17 Grad Celsius betragen. (kam)

