Wieder Wirbel ums Zukunftsmuseum: Jetzt befasst sich die EU-Kommission mit Söders Prestige-Projekt

Von: Felix Herz

Das Zukunftsmuseum in Nürnberg sah sich schon zahlreichen Vorwürfen ausgesetzt, jetzt kommt sogar eine Prüdung durch die EU-Kommission dazu.

Nürnberg – Es wird einfach nicht ruhig um das Zukunftsmuseum in Nürnberg. Es gilt als Markus Söders (CSU) Prestigeobjekt, mit viel Tamtam war es eröffnet worden – wurde aber stets auch von Kritik begleitet. So sorgte vor allem die gigantische Miete bei einem Vermieter mit CSU-Verbindungen für Spekulationen. Damit schaffte es das Museum sogar ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Immer wieder versuchte man, die Vorwürfe zu entkräften, sogar Horst Seehofer sprang Söder zur Seite. Und nun?

Zukunftsmuseum in Nürnberg: EU-Kommission prüft Vergabepraxis

Der jüngste Wirbel rund um das umstrittene Museum in Nürnberg geht auf eine EU-Frage aus den Reihen der FDP zurück. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende EU-Parlamentarier Moritz Körner (FDP) schrieb EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton verschiedene Fragen zum Vergabeprozess des Zukunftsmuseums in Nürnberg. „Die Kommission wird die deutschen Behörden kontaktieren, um einen besseren Einblick in den vorliegenden Fall zu gewinnen“, hieß es dann in einem Antwortschreiben.

Außenansicht vom Zukunftsmuseum, der Nürnberger Zweigstelle vom Deutschen Museum in München. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Auf Basis einer Gutachter-Aussage wies Körner in seinem Schreiben die EU-Kommission darauf hin, dass es bei der Vergabe des Auftrags für den Bau des Nürnberger Zukunftsmuseums „starke Anhaltspunkte“ für einen sogenannten Bestellbau gebe - darunter wird ein Projekt verstanden, bei dem der Käufer, Mieter oder Nutzer bis ins Detail vorgibt, was der Immobilienbauherr umzusetzen hat.

Körner führte weiter aus, dass laut Gutachter die Kommission ein Verfahren einleiten müsse, um zu klären, ob es sich in dem Fall um einen Verstoß gegen das EU-Vergaberecht in Sachen Ausschreibung und EU-Beihilfen handele.

EU-Binnenmarktkommissar verweist auf nationale Ebene – FDP bleibt hartnäckig

In seiner kurzen Antwort gab Breton an, von dem Sachverhalt rund um das Nürnberger Zukunftsmuseum gehört zu haben und sich auch der begleitenden Debatten im Bayerischen Landtag bewusst zu sein. Allerdings „liegen der Kommission jedoch keine genaueren Informationen zu diesem Fall vor.“ Für gewöhnlich, so heißt es in der Antwort auch, ließen sich derartige Fälle ohne hinreichende Anhaltspunkte auf einen systematischen Verstoß gegen EU-Recht auf nationaler Ebene oftmals zufriedenstellender regeln.

FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber indessen sprang seinem Parteikollegen zur Seite. „Es ist richtig und wichtig, wenn nun auch die EU-Kommission den Immobiliendeal zulasten der bayerischen Steuerzahler eingehender prüft. Dies wird für weitere Transparenz und Aufklärung in dem Fall sorgen“, sagte er am Dienstag, 8. August. In der Vergangenheit seien ein Fachanwalt für Vergaberecht und ein Münchner Sachverständiger nur zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen bezüglich vergaberechtlicher Fragen gekommmen. (fhz mit Material von dpa)

