Mann spricht Nachbarin vor Haustür an – und sticht ihr unvermittelt mit Messer in den Hals

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau wurde von ihrem Nachbarn angegriffen. Die Polizei nahm den Mann fest (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Ein Mann (27) hat seine 33-jährige Nachbarin unvermittelt mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nahm ihn fest.

Wiesau – Am Ostermontag wurde eine Frau in Wiesau (Tirschenreuth) von ihrem Nachbarn mit einem Messer im Halsbereich verletzt, der Mann wurde festgenommen. Am Dienstag erging Unterbringungsbefehl.

Wiesau: Nachbar attackiert Frau mit Messer

Wie die Polizei mitteilte, reinigte eine 33-Jährige gegen 13 Uhr ihr Auto vor ihrer Wohnanschrift. Sie wurde von ihrem Nachbar (27) kurz angesprochen. „Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zog der Mann unvermittelt ein Messer und stach der Frau damit in den Hals, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt.“

Akute Lebensgefahr besteht nach derzeitiger Einschätzung nicht, da weder Luftröhre noch Halsschlagader getroffen wurden, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es: „Anschließend dirigierte der 27-Jährige die Frau in das Wohnanwesen. Dort konnte sie ihre Wunden erstversorgen, wurde jedoch zunächst am Weggehen gehindert.“

Wiesau (Bayern): 27-Jähriger greift Nachbarin mit Messer an – Festnahme!

Der 27-Jährige selbst rief telefonisch eine Angehörige an, welche kurz darauf zum Ort des Geschehens kam. Die Frau konnte ihren Verwandten beruhigen und verständigte umgehend über Notruf den Rettungsdienst sowie die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Tirschenreuth konnte den Mann anschließend widerstandslos festnehmen.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort umfangreich Spuren, stellte mehrere Beweismittel sicher und übernahm die weiteren Ermittlungen. „Es liegen Anhaltspunkte vor, dass der Mann während der Tat nicht beziehungsweise nur vermindert schuldfähig sein könnte“, heißt es weiter. Ein Richter des Amtsgerichtes erließ deshalb einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zwischenzeitlich wurde der Tatverdächtige in einer Fachklinik untergebracht. (kam)