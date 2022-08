Dritte Auflage

Bands eine Bühne geben, die man nicht im Radio hört. Das ist das Ziel der Festivalmacherinnen Monika Schmid und Andrea Härle aus Regensburg.

Regensburg - „Wild & Crazy“ lautet der Name des Musikfestivals, das in diesem Jahr in seiner dritten Auflage in Obertraubling bei Regensburg stattfindet. Und wild und verrückt, ein bisschen zumindest, scheinen auch Monika Schmid und Andrea Härle zu sein.

Obertraubling: Verrückt? Zwei Festivals unter Corona-Bedingungen

Bereits im vergangenen Jahr haben sie an zwei Tagen dieses Festival im Airport in Obertraubling durchgezogen. Eines der wenigen Musikfestivals, die 2021 überhaupt in Deutschland stattgefunden haben. Mitten in Bayern, unter den wohl damals härtesten Corona-Auflagen. Monika Schmid spricht von „Idealismus, Liebe zur Subkultur und ein gewissen Portion Blödheit“, wenn man sie fragt, was sie bei alledem antreibt.

2019 hat sie das „Wild & Crazy“ ins Leben gerufen. Damals noch alleine. Ein Konzertabend im Tiki Beat in Regensburg war das da noch. Die Idee: Subkulturen verbinden. Musik und Kunst. Und dabei noch etwas für den guten Zweck herausholen. Eine Ausstellung von Malereien und Kunstwerken von Tätowierern, Künstlern und Kindern aus dem Kinderheim, die bei dieser Aktion besondere Aufmerksamkeit bekamen, war das vor drei Jahren. Seitdem ist die Tätowiererin Patin von acht Heimkindern.

„Wild & Crazy“-Festival bei Regensburg: Viel Idealismus und eine Portion Blödheit

Mittlerweile organisieren Schmid Andrea Härle das Festival zusammen – etwas größer, etwas länger und an einem neuen Ort – im Airport in Obertraubling. 2020 sei es noch eine Notlösung gewesen, dorthin zu gehen, erzählen sie. Wegen der Corona-Auflagen, die zum Zeitpunkt der ersten Planung noch nicht absehbar waren, um die Abstände einhalten zu können.

Absagen kam nämlich nicht in Frage. Schmid: „Da waren fast alle Berufsmusiker. Leute, die nicht systemrelevant sind, durchs Raster fallen und auf das Geld dringend angewiesen sind.“ Also zog sie das Ganze durch. Fünf Bands sollten es sein.

Dann am Tag vor dem Festival kam die Hiobsbotschaft: Eine Band aus Italien durfte wegen geänderter Coronaregeln nicht ausreisen. Der Hauptact musste wegen eines Coronafalls in den eigenen Reihen absagen. Doch die Festivalmacherin hängte sich ans Telefon – und um ein Uhr morgens stand dann das Line Up. Mit Thorsten Loher, Erection und Sleezy Gypsy aus Regensburg, Dukes of Tijuhana aus dem Ruhrpott und mit den Coffin Nails, die früh genug mit dem Auto losgefahren waren, um 1.400 Kilometer aus England anzureisen.

Ein Subkultur-Festival bei Regensburg: Geld verdient man damit nicht

Ums Geld geht es dabei nicht. Man verdient auch keines. „Wir wollen Leuten, die gut sind, eine Bühne geben“, sagt Andrea Härle. „Bands, deren Musik nicht im Radio läuft.“ Und so gingen beide 2021 erneut ins finanzielle Risiko. Einerseits mit Erfolg – das Festival war ausverkauft. Allerdings reichten 400 erlaubte Tickets kaum, um auch nur die Unkosten zu decken.

Heuer wollen die beiden Festival-Macherin es nun endlich unter Normalbedingungen probieren – zwei Tage, am 26. und 27. August, 13 Bands, 1.200 Tickets und 150 Zeltplätze nebendran. Bis elf Uhr nachts draußen, anschließend geht es in der Halle weiter.

Festivalmacherin aus Regensburg „Wir fühlen uns dem Teufel einfach näher als dem Himmel.“

So wirklich einer Musikrichtung zuordnen lässt sich das Ganze nicht. Psychobilly und Punk, Industrial und New Wave, Blues, Ska und Garage finden sich (unter anderem) im Line Up. Aus der Regensburger Szene sind Shotter, Turbomongo und Thorsten Loher mit am Start. Die übrigen Bands kommen aus ganz Europa: Dänemark, Italien, Finnland, Frankreich, Österreich, Holland, Irland und Belgien…

66,66 Euro kostet das Ticket. Ein Preis, der mit Bedacht gewählt wurde. „Wir fühlen uns dem Teufel einfach näher als dem Himmel“, sagt Monika Schmid und lacht.