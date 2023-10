„Ich will meinen Blumentopf mit der Feige zurückhaben“: Hausbewohner „droht“ Nachbarn mit Zettel

Von: Katarina Amtmann

Einem Nürnberger wurde sein Blumentopf mit einer Feige gestohlen (Symbolbild). © IMAGO / Manfred Ruckszio / Screenshot Notes of Germany Instagram (Collage: Merkur.de)

In Nürnberg wurde einer Person ein Blumentopf gestohlen. Der Besitzer droht den anderen Hausbewohnern - das Netz ist darüber aber eher amüsiert.

Nürnberg - Immer wieder teilt die Seite „Notes of Germany“ kuriose Zettel mit ihren 75.000 Followern. Unter anderem begeisterte der Zettel eines Ladeninhabers aus Erlangen vor einiger Zeit das Netz, der sich selbst auf die Schippe genommen hatte. Nun schaffte es ein Aushang aus Nürnberg auf die Seite.

„Will meinen Blumentopf zurück“: Zettel-Verfasser aus Nürnberg droht Hausbewohnern

„Ich will meinen Blumentopf mit der Feige zurückhaben“, ist auf einem Zettel, der offenbar in einem Mehrfamilienhaus aufgehängt wurde, zu lesen. „Hausverwaltung ist informiert, sonst erstatte ich Anzeige“, droht der Verfasser.

„Was ne böse Drohung“: Zettel aus Nürnberg bringt Instagram-Community zum Lachen

Eine Person, die den Beitrag gesehen hat, kann sich vor Lachen kaum halten. Sie postet vier Smileys, die Tränen lachen und schreibt: „Was ne böse Drohung auch. Da kommt sicherlich gleich ein Hausverwaltungsteam fürs Brieflein.“ Eine weitere meint: „Anzeige ‚gegen Unbekannt‘ ist raus“ und setzt ebenfalls einen Lachsmiley dazu.

„Da wird der Brief zum Gärtner gemacht“: Zettel aus Nürnberg belustigt das Netz

„Wer Feigen klaut, ist feige“, scherzt ein anderer über den Blumentopf-Diebstahl. Andere amüsieren sich darüber, mit welchem Namen der Zettel unterzeichnet ist. Denn dort steht: „Gruß Brief“. Ein Instagram-Nutzer hat deshalb Fragen. „Brief? Ist das der Nachname?“ will er wissen. Ein anderer scherzt in Anlehnung an ein bekanntes Sprichwort (Den Bock zum Gärtner machen): „Da wird der Brief zum Gärtner gemacht!“

Der Instagram-Post hat in nicht einmal 24 Stunden bereits über 600 Likes gesammelt. Ob der Verfasser des Zettels seinen Blumentopf „mit der Feige“ mittlerweile zurückbekommen hat, ist nicht bekannt. (kam)

