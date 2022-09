Nach Söder-Frust: Indigener Autor über Winnetou-Debatte – „Damit wären wir alle besser dran“

Von: Felix Herz

Der indigene Autor David A. Robertson ist Mitglied der Norway House Cree Nation und gilt als Bestseller-Autor in Kanada. © ©Amber Green / Horst Rudel / IMAGO / Merkur-Collage

Wochenlang erhitzte die Winnetou-Debatte die Gemüter. Das und mehr war Thema unseres Interviews mit dem indigenen Bestseller-Autor David A. Robertson.

München – Vor einigen Wochen hatte der Ravensburger Verlag, nachdem sich breite Kritik geäußert hatte, entschieden, die neusten Winnetou-Kinderbücher wieder aus dem Sortiment zu nehmen. Der Vorwurf: Die Bücher enthielten rassistische Stereotype und kulturelle Aneignung. Dies löste eine hitzig geführte Debatte aus, in der sich auch die politische Prominenz lautstark äußerte.

Winnetou-Debatte: Söder und Aiwanger mit Frust-Tweets

Zunächst tat Markus Söder (CSU) seine Meinung kund, und erst vor kurzem trat Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Wirtschaftsminister Bayerns, beim politischen Frühshoppen in Gillamoos gemeinsam mit einem Winnetou-Darsteller auf. Später legte er noch wortstark bei Twitter nach. Einen Seitenhieb gab es darauf von Comedian Micky Beisenherz.

Interview mit David A. Robertson: Die Sicht des indigenen Bestseller-Autors David A. Robertson

In einem exklusiven Interview sprachen wir nun mit David A. Robertson, einem in Kanada lebenden Bestseller-Autor mit indigenen Wurzeln. Robertson ist Mitglied der Norway House Cree Nation und erlebte selbst Rassismus. Das Interview wurde auf Englisch geführt, Sie finden hier eine wortgetreue Übersetzung.

Guten Tag Herr Robertson. Seit einigen Wochen herrscht in Deutschland eine hitzige Debatte rund um den Ravensburger Verlag und die Winnetou-Saga von Karl May. Kennen Sie den Autor Karl May und / oder seine Winnetou-Saga? Wenn ja, wie und wann sind Sie damit in Berührung gekommen?

Nein, ich kenne die Winnetou-Saga nicht. Ich denke, man könnte sagen, es ist schwer, mit all den Arten und Weisen Schritt zu halten, wie indigene Kulturen angeeignet, falsch dargestellt oder stereotypisiert wurden.

Die Debatte rund um die Winnetou-Bücher wird in Deutschland sehr hitzig geführt. Gab es ähnliche Diskussionen in den USA und Kanada über Geschichten, die in der Siedler-Zeit spielen?

Absolut. Es ist ein anhaltendes Problem in Nordamerika. Sei es in Büchern, Filmen, oder selbst an Halloween, wenn sich Leute als „Indianer“ verkleiden. Indigene Menschen sind oft das Ziel von Verspottungen und Romantisierungen. Das geht sogar so weit, dass Menschen versuchen, als indigen durchzugehen, was ich angesichts der vergangenen und bis heute anhaltenden Versuche, uns zu assimilieren oder eliminieren, ironisch finde. Warum wollen die Leute wie wir sein, wenn wir gleichzeitig als nicht gleichwertig angesehen werden?

Was halten Sie von der Entscheidung des Ravensburger Verlags, die Veröffentlichung der Winnetou-Kinderbücher wegen kultureller Aneignung zurückzuziehen?

Ich unterstütze jede Entscheidung, Veröffentlichungen von Literatur wegen kultureller Aneignung abzulehnen. Aneignung schadet indigenen Kulturen, denn sie kreiert eine falsche Vorstellung davon, wer wir sind. Sie entwertet unsere einzigartigen und wunderschönen Menschen, Gemeinschaften und Sprachen. Wir sollten keine Nachfrage stillen, die fasziniert von falscher Repräsentation ist. Es gibt viele gute Geschichten über indigene Menschen, die authentisch sind, und mindestens genauso gut geschrieben und unterhaltend. Letztendlich kann jeder über jeden schreiben, denke ich, aber ich persönlich würde nur gut erzählte Geschichten unterstützen. Es ist meine Entscheidung, was ich lese, und es ist die Entscheidung eines Verlags, was veröffentlicht wird. Ich respektiere die Entscheidung, die sie getroffen haben.

„Lest bessere Geschichten“: Robertson über den Zusammenhang zwischen Erzählungen und Rassismus

Kritiker der Entscheidung von Ravensburger argumentieren, dass Winnetou eine Geschichte vom Überwinden kultureller Barrieren und wahrer Freundschaft erzählt. Da sie eher ein Märchen für Kinder ist, muss sie nicht unbedingt historische Genauigkeiten wiedergeben. Was würden Sie darauf antworten?

Warum muss man das in einem Märchen tun? Sind wir mythische Wesen? Sind wir Fantasy-Kreaturen? Die Menschen haben im Laufe der Geschichte über indigene Leute geschrieben, als wären wir genau das. Oder blutdürstige Wilde. Unsere Geschichten wurden lange Zeit von nicht-indigenen Menschen erzählt, und oftmals mangelte es an Genauigkeit und Respekt. Dadurch erhältst du Wilde, Indianerprinzessinnen und die „der weiße-Retter-Erzählung“. Und es zeigt, wie Menschen, besonders Kinder, uns sehen. Wir arbeiten hart daran, unsere Sprachen, Kulturen, Lebensweisen, Zeremonien und Autonomie zurückzuerhalten. Und dann müssen wir mit dem Konsum von Märchen zurechtkommen, die grob missinterpretieren, wer wir sind. Man muss sich fragen: Warum will man, dass solche Geschichten erzählt werden? Warum halten Menschen auf der anderen Seite des Ozeans Powwows ab, ohne dass auch nur eine indigene Person daran teilnimmt? Was ist die Faszination? Wo kommt sie her? Lest bessere Geschichten und lernt die Realität – damit wären wir alle besser dran.

Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrem Leben selbst Rassismus erlebt haben. Wie würden Sie den Zusammenhang zwischen romantisierten Versionen der Siedler-Zeiten / der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner und heutigen rassistischen Stereotypen und Diskriminierungen beschreiben? Führt das eine zum anderen?

Natürlich tut es das – gar keine Frage. Die Haltung, die Menschen gegenüber indigenen Leuten haben, manifestiert sich nicht aus der Luft. Es sind erlernte Verhaltensweisen und Einstellungen, die auf Missinterpretationen, Stereotypen und Romantisierungen gründen. Wenn man auf die Epidemie der verschwunden und ermordeten indigenen Frauen und Mädchen (Missing & Murdered Indigenous Women and Girls (MMIWG)) schaut, muss man sich fragen, wo die Wurzeln dieses Genozids, der heute in Nordamerika auftritt, liegt. Er kommt von historischen und anhaltenden Kolonialismus und unterdrückenden Systemen, aber hat seinen Ursprung auch darin, wie indigene Frauen in der Popkultur sexualisiert wurden. Beispiel Pocahontas: Disney hat eine Romanze daraus gemacht. Die wahre Geschichte ist entsetzlich. Es geht um die Ausbeutung und den Missbrauch einer Minderjährigen. Das kreiert eine Wahrnehmung von indigenen Frauen und Mädchen, die zu Gewalt führt. Als Helen Betty Osborne 1971 in The Pas, Manitoba, ermordet wurde, geschah dies, weil es eine regelmäßige Übung weißer Jungs war, indigene Mädchen abzuschleppen. Warum? Weil sie für etwas gehalten wurden, das sie nicht waren. Woher kam dieser Irrglaube?

Zensieren, in Ruhe lassen oder in Kontext setzen: Welcher Weg ist der richtige?

Viele Menschen sind sehr sensibel in der Winnetou-Debatte, auch, weil Winnetou und Old Shatterhand Helden ihrer Kindheit sind. Das ändert nichts daran, dass die Geschichten rassistische Klischees und kulturelle Aneignung enthalten, sagen die Kritiker. Kurz gesagt: Die Fronten sind verhärtet. In welche Richtung sollte die Debatte Ihrer Meinung nach gehen? Gibt es eine Lösung?

Ja, aufhören, diese Geschichten zu lesen und anzuschauen. Wir wollen entweder den einen oder den anderen Weg gehen. Wenn wir unsere Indianer romantisiert haben wollen, denke ich, sollten wir einen ernsten Blick in den Spiegel werfen und uns fragen, warum. Warum sind diese falschen Narrative so wichtig? Warum braucht es einen noblen Wilden als Held? Wir müssen es besser machen.

Manche sagen, die Winnetou-Bücher sollten nicht mehr verkauft, die Filme nicht mehr gezeigt werden. Andere sind da strikt dagegen. Und wieder andere sind der Meinung, man müsste die Bücher korrigieren, oder sie sollten Anmerkungen enthalten, die den historisch realen Rahmen der Geschichten erklären. Wo stehen Sie in dieser Frage?

Ich stimme dem Letzteren zu. Sie sollten in den richtigen Kontext gesetzt werden. Ich bin kein Unterstützer von Zensur. Ich glaube nicht, dass man Bücher und Filme aus der Öffentlichkeit verbannen sollte. Aber wenn wir Kinder Bücher lesen und Filme sehen lassen, die diese Repräsentationen enthalten, sollten wir mit ihnen auch darüber reden, warum diese problematisch sind. Das ist unsere Aufgabe als Erwachsene, als Eltern, als Lehrer. Zu erziehen, und nicht, Stereotype zu verewigen. Also ja, ich denke, die Bücher und Filme gehören in eine bestimmte Abteilung, die erklärt, warum sie problematisch sind und sollten nicht präsentiert werden, als hätten sie irgendeinen intrinsischen Wert. Den einzigen Wert, den sie haben, ist, uns zu zeigen, was wir nicht tun sollten.

Sie sind selbst ein erfolgreicher Autor. Aus diesem Blickwinkel, wie sollten wir generell Geschichten aus der Vergangenheit behandeln, die, aus heutiger Sicht, fragwürdige Ideen, Ansichten und / oder Standards enthalten?

So, wie ich es oben beschrieben habe. Wir müssen sie in den richtigen Kontext setzen. Wir können und sollten sie nicht loswerden. Aber wir müssen sie benutzen, um ordentlich zu bilden. Und wir müssen sicherstellen, dass es wahre Geschichten gibt, die wahren Wert haben.

Vielen Dank, Mr. Robertson!

