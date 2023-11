Schneechaos in Bayern: Tür-Kamera zeichnet Ausrutscher auf – und das Handy fliegt im hohen Bogen

Von: Felix Herz

Drucken Teilen

Auch in der Oberpfalz schlug der erste Schnee des Winters 2023 mit voller Wucht zu. In Pyrbaum wurde dies einem Mann zum Verhängnis.

Pyrbaum – Am zurückliegenden Wochenende gab es den ersten richtigen Schnee des Winters 2023. Damit war es aber noch nicht getan: Denn auch ab Montagnachmittag, 27. November, rollte eine Schneewalze vor allem über weite Teile Frankens und die Oberpfalz hinweg. Dies sorgte vielerorts für Schulausfälle und hatte auch einige Unfälle zur Folge – bei einem wurde ein Mann sogar schwerst verletzt.

(Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.)

Schneewalze fegt über die Oberpfalz hinweg – einen Anwohner erwischt sie auf dem falschen Fuß

Auch in der Oberpfalz schneite es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 28. November, stark. Laut Vifogra ist bis zum Morgen rund zwölf Zentimeter Neuschnee gefallen. Für viele Anwohner ein Blick ins Winterwunderland, für einen Mann wurde der glatte Untergrund jedoch zum Verhängnis.

Eine Türkamera zeichnete auf, wie er am Morgen das Haus mit dem Handy in der Hand verließ. Doch scheinbar unterschätzte er den rutschigen Untergrund – möglicherweise fasziniert vom Anblick der weißen Umgebung in Pyrbaum – und rutschte aus.

Den Moment des Ausrutschers zeichnete eine Türkamera eines angrenzenden Grundstücks auf. © vifogra / Eberlein

Detailliert fängt die Türkamera den unglücklichen Moment des Mannes auf, wie in einer Komödie fliegt ihm auch noch sein Handy während des Ausrutschens in hohem Bogen aus der Hand.

In hohem Bogen segelt das Handy des ausrutschenden Mannes durch die Luft. Hoffentlich landete es weich im Schnee. © vifogra / Eberlein

Rutschige Winterlandschaft wird Oberpfälzer zum Verhängnis – Türkamera fängt alles auf

Immerhin fällt er nicht zu tief, das Ende des Ausrutschers hat demnach hoffentlich nicht für eine Verletzung oder große Schmerzen gesorgt. Gleichzeitig dürften aber viele Menschen mit dem Oberpfälzer sympathisieren, wohl weil sie selbst bereits eine Rutschpartie bei diesem kurzfristigen Wintereinbruch hinlegen mussten. (fhz)

Gezuckerte Wälder, Berge und Seen: So schön ist der Winter in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.