Winter setzt sich in Bayern fest: Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Franken möglich

Von: Katarina Amtmann

Der Winter ist gekommen, um zu bleiben - auch in Franken. Es wird kalt und glatt. Eine Tatsache lässt einen Wetter-Experten allerdings rätseln.

Nürnberg - Der Winter ist in Bayern voll angekommen. In den letzten Tagen hat es auch in Franken viel geschneit. Am Mittwoch, 29. November, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) dort zunächst vor Frost und Glätte. Außerdem wird es wechselnd bis stark bewölkt mit Schneeschauern, so die Prognose von Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de). Im Regnitztal werden im Laufe des Tages +1 Grad erreicht, oberhalb von 400 Metern herrscht Dauerfrost. Am meisten Schnee fällt in der Fränkischen Schweiz (2 bis 3 Zentimeter).

Wetter in Franken: Experte verwundert - „Wo kommt ohne Wind die wärmere Luft her?“

„Von Donnerstag bis Samstag ziehen Tiefs vom Atlantik kommend über das südliche Mitteleuropa nach Osten und zwar auf Zugbahnen, deren genauer Verlauf leider immer noch nicht feststeht“, so Ochs. Das erste Tief am Donnerstag dürfte so weit im Süden durchziehen (Norditalien), dass es das Wetter in Franken nicht beeinflusst. Wahrscheinlich wird es windschwach, teils neblig-trüb mit geringem Schneefall, teils heiter. Die Frostgrene steigt zeitweise auf 550 Meter, in tiefen Lagen liegen die Temperaturen bei +2 Grad. „Was wiederum überraschend ist, denn wo kommt ohne Wind die wärmere Luft her?“ fragt Ochs.

Der Winter hat Franken fest im Griff. Am Mittwochmorgen warnte der DWD zunächst vor Frost und Glätte, zuvor fiel Schnee.

Wintereinbruch in Bayern: Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee in Franken?

Allerdings gibt es auch Wettermodelle mit einer nördlicheren Zugbahn des Tiefs - und dementsprechend stärkeren Schneefällen in Franken. „Am Freitag und Samstag sollten durch nördlichere Zugbahnen (Alpennordrand) die Schneefälle auch auf uns übergreifen. Am heftigsten schlägt hier das GFS-Modell zu mit Neuschneemengen von 20 cm (Regnitztal) bis 30 cm (Fränkische Schweiz)“, ist in der Wettervorhersage von Ochs zu lesen. Das letzte Wort sei da aber noch lange nicht gesprochen, so der Experte weiter.

Denn es gibt auch Varianten, „bei denen Südostbayern im Schnee versinkt und wir kaum etwas abbekommen.“ Beim Temperaturverlauf seien sich die Wettermodelle aber einig. Nach Temperaturen um 0 Grad am Freitag soll am Samstag Dauerfrost herrschen mit Werten nahe -3 Grad. (kam)

