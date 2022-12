Unfallserie in Bayern wegen Winter-Wetter – Autofahrer in Oberbayern verunglückt mit Sommerreifen

Das winterliche Wetter sorgte in Bayern für viele Unfälle. Oft war auch unangepasste Geschwindigkeit im Spiel (Symbolbild). © IMAGO / Fotostand

Mehrere Menschen wurden bei Unfällen in Bayern zum Teil schwer verletzt. Auslöser waren das Winter-Wetter, überhöhte Geschwindigkeit oder Sommerreifen.

München – Winterglatte Straßen haben in Bayern zu teils schweren Unfällen mit Verletzten geführt. Wie Polizeisprecher sagten, ereigneten sich vor allem in Schwaben, Oberbayern sowie Oberfranken mehrere Glätteunfälle.

Winterwetter führt zu Unfall in Oberfranken – Unfall auch in Oberbayern

Eine 32-Jährige unterschätzte die winterlichen Straßenverhältnisse auf der A9 in Oberfranken. In Fahrtrichtung Berlin kam der Wagen der Frau laut Polizei am Sonntag in der Nähe von Berg plötzlich ins Rutschen. Das Auto schleuderte über die gesamte Fahrbahn. Die Rutschpartie endete in den Leitplanken. Die 32-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei Ingolstadt war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit Auslöser eines Unfalls. Bei einem Überholmanöver verlor ein 46-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, es geriet ins Schleudern und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Feld, bis er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer und seine 15 Jahre alte Beifahrerin wurden den Angaben zufolge mit mittelschweren Verletzungen in Kliniken gebracht.

Schneeglätte und zu hohe Geschwindigkeit: Unfall auch in Schwaben

In Löpsingen (Landkreis Donau-Ries) kam eine 20-Jährige ebenfalls wegen Schneeglätte und zu hoher Geschwindigkeit mit ihrem Pkw ins Schleudern. Die junge Frau geriet zunächst nach rechts in den Grünstreifen, kam dann nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Bei dem Unfall am Sonntag erlitt sie leichte Verletzungen.

In Kulmbach (Oberfranken) verlor ein 28-Jähriger am Sonntagmorgen in einer Linkskurve wegen Glätte die Kontrolle über sein Auto. Es kam von der Straße ab, rutschte in den Graben und blieb dann auf Höhe eines Anwesens stehen. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.

Keine Winterreifen bei Schnee? Welche Bußgelder im Winter drohen

Winterwetter und Sommerreifen: Mann verunglückt in Oberbayern

Bei Peutenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) war ein 52-Jähriger trotz winterlicher Straßen mit Sommerreifen unterwegs. Beim Überholen eines anderen Wagens kam er am Sonntag rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (kam/dpa)

