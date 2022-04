Wintereinbruch in Bayern: Kleintransporter verunglückt und überschlägt sich - Zwei Personen schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Auf der A9 gab es auf schneebedeckter Straße einen Unfall. © NEWS5 / Merzbach

Der Winter ist in Bayern zurück und mit ihm glatte Straßen. Auf der A9 bei Bayreuth überschlug sich ein Kleintransporter auf schneebedeckter Fahrbahn.

München - Der Winter ist zurück. Konnten die Bayern letzte Woche noch T-Shirt-Wetter bei Temperaturen bis zu über 20 Grad genießen, kam am Freitag der Wintereinbruch und brachte Schnee mit. Auch am Samstag werde es in der Mitte und im Süden weiter schneiden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wintereinbruch sorgt auch für glatte Straßen - und Unfälle.

Wintereinbruch in Bayern: Kleintransporter verunglückt auf schneebedeckter A9

Schon am Freitagabend waren einige Autos ins Schlingern gekommen. Bei Bayreuth kamen nach Angaben der Polizei zwei Männer mit dem Auto von der A9 ab und wurden schwer verletzt. Laut News5 sei der Kleintransporter nach rechts von der Straße abgekommen, fuhr in die Böschung, überschlug sich mehrfach und kam dann auf dem Dach zum liegen.

Das Bayern-Wetter: Kurze Schmuddel-Rückkehr des Winters

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Winterwetter in Bayern: Mehrere Glätteunfälle

Im Bereich Donauwörth sprach die Polizei von mehreren Glätteunfällen, weil die Autos teils schon mit Sommerreifen auf den schneeglatten Straßen unterwegs waren. Bei einem Unfall überschlug sich das Fahrzeug eines 18-Jährigen. Der junge Mann wurde jedoch nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Wetterdienst kündigte weiter Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe an. Am Samstag soll es im Alpenvorland und wahrscheinlich auf der Fränkischen Alb noch mal bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben. Weiter nördlich schneie es weniger, dafür bleibe es glatt, so der DWD. In der Nacht zum Sonntag sind an den Alpen vor allem nach Osten bis zu zehn Zentimeter Neuschnee angekündigt. (kam/dpa)

+++Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.+++