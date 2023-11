Wintereinbruch im Freistaat: Erste Schulausfälle in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Schneefälle verwandelten Bayern stellenweise in ein Winterwunderland - mit Konsequenzen. In manchen Orten fällt am Dienstag die Schule aus.

München - Nun ist der Winter in Bayern richtig angekommen. Nach einem ersten Wochenende voller Schnee, ist Frau Holle auch zu Beginn der letzten Novemberwoche sehr aktiv. War zunächst hauptsächlich der Süden des Freistaats betroffen, fällt nun auch in Franken fleißig Schnee - mit Folgen. Stellenweise fällt die Schule aus.

In Bayern ist der Winter angekommen. © IMAGO / Jan Eifert

Wintereinbruch in Bayern: Erste Schulausfälle im Freistaat

In Aura und Burgsinn fält der Präsenzunterricht wegen umgestürzter Bäume aus. In der Hauptschule Frammersbach und der Grundschule Wiesthal findet wegen Schneebruch und schlechter Befahrbarkeit der Strecke ebenfalls kein Präsenzunterricht statt. Darüber informiert das Landratsamt Main-Spessart am Dienstagmorgen, 28. November, auf seiner Website. Eine Betreuung für Schüler, die dennoch in die Schule kommen, sei sichergestellt.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass der Busverkehr in diesem Bereich stark eingeschränkt ist. Aufgrund winterlicher Verhältnisse komme es auch auf anderen Strecken zu Verspätungen. (kam)

