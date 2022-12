Wintereinbruch in Bayern: Schneefälle bis ins Flachland – Kältehammer steht noch bevor

Von: Klaus-Maria Mehr

Es schneit dicke Flocken im Freistaat. Und das Wetter in Bayern bleibt frostig und winterlich. Zweistellige Minusgrade erwarten uns bei weiteren Schneefällen.

München – Die Wetter-Prognosen für Bayern deuteten bereits seit einigen Tagen darauf hin. Jetzt ist er da, der Winter. In ganz Bayern ist es kalt, vielerorts liegt eine geschlossene Schneedecke. Nicht alle Landesteile sind gleich betroffen. Um und in Nürnberg können die Straßen zwar glatt sein, Schnee fällt in Mittelfranken derzeit nur vereinzelt.

Wintereinbruch in Bayern: Tief Birgit trifft auf Polarluft im Süden des Freistaats

Im Süden Bayerns dagegen hat es in der Nacht auf Samstag flächendeckend geschneit. Eine mehr oder weniger geschlossene Schneedecke zieht sich von Regensburg bis an die Alpen. Für die satten Schneefälle ist übrigens ein Tief aus Südwesteuropa zum Teil verantwortlich. Das bringt milde, feuchte Luft in den Süden von Bayern. Diese trifft dort auf eine kalte Luftströmung aus dem Polarmeer. Wo beide zusammenkommen, schneit es. Nur auf welcher Höhe genau dieses Tief Birgit von West nach Ost ziehen würde, war lange unklar. Das machte es den DWD-Meteorologen (DWD: Deutscher Wetterdienst) auch so schwer, vorherzusagen, wie viel Schnee nun wirklich in Bayern fällt.

Wintereinbruch in Bayern: Weitere Schneefälle bis Sonntag

Dort schneit es auch am heftigsten von Samstag bis Sonntag. Bis zu 20 Zentimeter Neunschnee fällt in den Staulagen der Berge, sonst bis zu 15 cm, prognostiziert aktuell der DWD. Im südlichen Alpenvorland schneit es immerhin noch bis zu 10 cm, im restlichen Südbayern bis zu fünf. Alles freilich zusätzlich zu dem bereits gefallenen Schnee.

Achtung Autofahrer beim aktuellen Wetter in Bayern: Auch auf den Autobahnen, hier die A8 bei München, schneit viel und bleibt auch liegen. © Matthias Balk

Frostiges Bayern-Wetter: Dicke Schneedecke über Südbayern – und sie bleibt liegen

Und in Zeiten des Klimawandels gar nicht mehr so gewöhnlich: Der Schnee bleibt auch erstmal liegen. Während Samstag noch vereinzelt im Freistaat bis zu zwei Grad plus gemessen werden, überschreiten die Höchsttemperaturen ab Sonntag nicht mehr den Gefrierpunkt. Es wird sogar nochmal deutlich kälter.

Kälterhammer in der Nacht auf Montag: Zweistellige Minusgrade

Bis zu minus 14 Grad soll es in der Nacht auf Montag in einzelnen Alpentälern bekommen, nämlich da, wo es aufklart. Sonst bis zu minus acht Grad. Auch tagsüber zum Wochenstart zeigt sich das Wetter richtig winterlich. Minus fünf Grad sind keine Seltenheit im Freistaat, nachts bis zu minus 11, in besagten Alpentälern sogar minus 15 Grad.

Und am Dienstag könnte es nach derzeitigem Stand nochmal richtig gefährlich auf Bayerns Straßen werden. Denn da soll mildere Luft Regen bringen. Der fällt dann auf tiefgefrorenen Boden und das bringt – genau – Blitzeis. Ob es so weit kommt, wird sich allerdings erst die nächsten Tage herausstellen. Bis dahin bleibt: Rausgehen, Winterwetter genießen, Schneemänner bauen, vielleicht liegt an den Alpen sogar bald genug Schnee für die ein oder andere Langlaufloipe. Denn wer weiß, wie lange dieser rar gewordene echte Winter in Bayern anhält.

