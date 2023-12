„Wir fahren immer“: Werbespot der Deutschen Bahn amüsiert das Netz

Von: Lisa Metzger

In den sozialen Medien kursiert ein Video der Deutschen Bahn, das derzeit für viel Belustigung sorgt. Nach dem Wintereinbruch gibt es auch zum Wochenstart noch Einschränkungen im Zugverkehr.

München – „Das waren noch Zeiten (und Werbeclips)“, schreibt der Nutzer Peter Jelinek auf der sozialen Plattform X (vormals Twitter). Sein Beitrag zeigt einen alten Werbespot der Deutschen Bahn (DB) aus den 70er Jahren. Darin geht es wie dieser Tage auch um das Wetter. Schneechaos und Eis sorgen darin für viel Frust – vor allem aber bei den Autofahrern.

Nichts geht mehr in Bayern: Wintereinbruch zwingt DB in die Knie

Denn, die Deutsche Bahn – so erfährt man es gegen Ende des Videos – „fährt immer“. Dumm nur, dass ausgerechnet an diesem ersten Adventswochenende nichts ging. Der heftige Schneefall und massive Wintereinbruch haben das Unternehmen im ganzen Freistaat in die Knie gezwungen. Kaum ein Zug, der noch fuhr.

„Heute hat die Bahn vier Feinde: Frühling, Sommer, Herbst und Winter“

Umso größer ist die Belustigung anderer Nutzer: Boneo etwa kommentiert unter den Beitrag von Jelinek: „Heute hat die Bahn vier Feinde: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.“ Michael Stanley hingegen hatte sogar noch Glück inmitten des weißen Unglücks: „Ich sitze in einem ICE der 250 Minuten Verspätung hat“, schreibt er unter den Beitrag. Immerhin scheint dieser Nutzer noch vom Fleck gekommen zu sein. Viele Passagiere der Deutschen Bahn mussten die Nacht in Notunterkünften in Bahnhöfen verbringen.

„Wir fahren immer“ – ein Werbespot der Deutschen Bahn aus den 70er Jahren sorgt für Belustigung nach Totalausfall des Streckennetzes am ersten Adventswochenende. © Dirk Walter

Normalbetrieb der DB auch zum Wochenstart nicht möglich

Die Hoffnung auf einen Normalbetrieb im Schienennetz Bayerns am Montag, 4. Dezember, ist gering. In einer Pressemitteilung vom Sonntag, 3. Dezember, sagt die Deutsche Bahn, dass Passagiere weiterhin mit großen Einschränkungen rechnen müssen. „Nach aktuellem Stand wird sich die Lage auf den Gleisen insbesondere im Regionalverkehr erst in den nächsten Tagen verbessern“, heißt es dort. Allein im Großraum München sei es zu rund 80 Oberleitungsschäden gekommen. Einsatzkräfte seien rund um die Uhr im Einsatz.

Insbesondere südlich von München fallen am Montag noch größtenteils die Züge aus. Welche Linien derzeit noch fahren und welchen nicht, beschäftigt viele Menschen.

