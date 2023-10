„Wir müssen lernen, mit dem Virus umzugehen“: Die Aussicht auf den Corona-Herbst

Von: Frederic Rist

Der Herbst ist da und damit steigt auch die Corona-Kurve in Bayern wieder leicht an. Die besonderen Schutzmaßnahmen sind zwar aufgehoben, aber was ist für die kommenden Monate zu beachten?

Bayern – Seit dem 1. März 2023 gibt es in Bayern keine Einschränkungen mehr für Bürger aufgrund von Corona-Verordnungen. Stattdessen steht die Eigenverantwortung im Vordergrund. In den letzten Tagen ist die Zahl der Neuinfektionen mit Coronaviren jedoch wieder angestiegen. Neben der besseren Übertragungslage der Viren im Herbst ist dies vermutlich auch auf die Wiesn zurückzuführen. Das Oktoberfest zog in diesem Jahr sogar rund 7,2 Millionen Besucher aus aller Welt an und begünstigte so die Verbreitung von Atemwegsinfektionen. Werden die Maßnahmen und Regeln jetzt wieder verschärft?

Die Corona-Zahlen steigen wieder leicht an. Die STIKO empfiehlt daher eine Auffrischungsimpfung im Herbst für Personen ab 60 Jahren mit erhöhtem beruflichen Risiko. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Keine generelle Isolationspflicht: Die Corona-Lage im Herbst 2023

In der aktuellen Situation sind die Bürger aufgerufen, verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll zu handeln. Wer erkrankt ist, sollte zu Hause bleiben und nach Möglichkeit den Kontakt zu anderen Personen meiden. „Eine generelle Isolationspflicht für Personen, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurden, besteht derzeit jedoch nicht“, so eine Sprecherin des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.

Insgesamt sei die Situation heute eine ganz andere als zu Beginn oder in der Mitte der Pandemie. Denn durch die erfolgreiche Impfkampagne und die durchgemachten Infektionen sei eine sehr hohe Immunität in der Bevölkerung erreicht worden. Ein Virologe schätzte jüngst in einem Interview mit dem Münchner Merkur die Situation in München nach der Wiesn ein.

„Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme“: Weitere Corona-Regelungen zunächst nicht geplant

Zudem verläuft eine Infektion mit den derzeit zirkulierenden Virusvarianten in der Regel nicht bedrohlich. Mit einem ausreichenden Impfschutz und antiviralen Medikamenten stehen wirksame Mittel zur Verfügung, um schwere oder gar lebensbedrohliche Krankheitsverläufe zu verhindern. „Für viele Menschen ist das Risiko einer Infektion damit geringer geworden. Wir müssen lernen, mit dem Virus umzugehen. Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme der Menschen sind dabei entscheidend“, so die Ministeriumssprecherin weiter.

So könne es in bestimmten Situationen neben der Einhaltung der bekannten Hygieneregeln sinnvoll sein, einen Mundschutz zu tragen, um beispielsweise besonders gefährdete Personen zu schützen. „Eine Maskenpflicht für alle ist in der aktuellen Situation aber nicht angezeigt“, versichert die Ministeriumssprecherin.

Selbstständige Auffrischimpfung für Risikogruppen empfohlen

Doch der wichtigste Schutz vor schweren Verläufen einer Corona-Infektion ist nach wie vor die COVID-Impfung. Deshalb ist es wichtig, den eigenen Impfstatus im Blick zu haben und die Impfung, wenn nötig, aufzufrischen. „Für Personen mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-Verläufe, wie Personen ab 60 Jahren, Personen ab sechs Monaten mit relevanten Grunderkrankungen und Personen mit erhöhter beruflicher Infektionsgefährdung empfiehlt die STIKO zusätzlich zur Grundimmunisierung weitere Auffrischimpfungen, vorzugsweise im Herbst“, so die Ministeriumssprecherin weiter.

