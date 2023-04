„Von Unrat, Schmutz und Ungeziefer befreit“: Zustand von Hündin Merle macht Tierheim fassungslos

Eine Frau entdeckte die Hündin Merle am 23. April in Eichendorf. © Tierheim Quellenhof Passbrunn

Eine Frau entdeckte sie im bayerischen Eichendorf: Merle, eine „völlig verwahrloste Hündin“, deren Zustand Mitarbeitende eines Tierheims fassungslos macht.

Eichendorf – In aller Regelmäßigkeit informiert das Tierheim Quellenhof Passbrunn aus dem bayerischen Reisbach über vermisste Tiere. Zwischen gesundheitlichen Problemen und der Ungewissheit, ob sie noch am Leben sind: Besonders die aktuelle Mitteilung vom 23. April 2023 macht betroffen. So zeigen sich Mitarbeitende über den Zustand einer gefundenen Hündin namens Merle fassungslos. „WIr sind erschüttert“, so der Wortlaut in der Facebook-Mitteilung.

Wenige Stunden nach dem Fund von Merle erfahren sie von einer „weiteren, noch mehr verwahrlosten Hündin“. „Eine konnte nur noch erlöst werden“.

Bayerisches Tierheim nimmt „völlig verwahrloste Hündin“ auf: Über ihren Besitzer ist nichts bekannt

Die Pfleger des Tierheims beschreiben Hündin Merle als „lieb“ und „zutraulich“. Dass sie nicht mehr so gut sehen könne, sei ein Anzeichen dafür, dass es sich um eine „vermutlich ziemlich alte Hündin“ handelt. In ihrer Mitteilung wählen die Mitarbeitenden vom Quellenhof Passbrunn ihre Worte mit Bedacht – und drücken sich dennoch unmissverständlich aus. Ihre Zähne seien eine „Katastrophe“. Einen Transponder hätte man Merle nicht implantiert. Über ihren Vorbesitzer sei dementsprechend – zumindest zum aktuellen Zeitpunkt – nichts bekannt.

Frau entdeckte sie in Eichendorf: Hündin „von Unrat, Schmutz und Ungeziefer befreit“

In Eichendorf (Landkreis Dingolfing-Landau) wurde ein Frau als Erstes auf die „völlig verwahrloste Hündin“ aufmerksam. Nahe des angrenzenden Landkreises Rottal-Inn wurde sie am Sonntagmorgen (23. April) gegen 7 Uhr entdeckt und anschließend ins Reisbacher Tierheim gebracht. Der Tierarzt hätte sie zunächst „von Unrat, Schmutz und Ungeziefer befreit“. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass sie zu Kräften kommt und „eine schöne Zeit vor sich hat“, schreibt das Tierheim in seinem Facebook-Post.

Tierheim Quellenhof Passbrunn hat Hündin Merle „von Unrat, Schmutz und Ungeziefer befreit“. © Tierheim Quellenhof Passbrunn

„Sie wurde noch vor Ort erlöst“: Tierheim erfährt von „weiterer, noch mehr verwahrloster Hündin“

Für das Tierheim Quellenhof Passbrunn ist es nicht der einzige Vorfall an besagtem Tag, der die Beteiligten betroffen gemacht hat. Wenige Stunden nach dem Fund von Hündin Merle, erfahren sie von einer „weiteren, noch mehr verwahrlosten Hündin“. Aufgefunden am Straßenrand, wurde sie mutmaßlich angefahren. Der Tierarzt konnte nichts mehr für sie machen: „Sie wurde noch vor Ort von einem Tierarzt erlöst“.

Das Tierheim Quellenhof Passbrunn sucht nun nach Antworten zu den jüngsten Vorfällen: Wer kennt vielleicht sogar die beiden Hündinnen? Hinweise nimmt das Tierheim (Rufnummer: 08734/937261) sowie die Polizei und das Veterinäramt entgegen.

