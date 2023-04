Zwei tote Tiere: „Wir sind fassungslos“ – Spaziergängerin findet 24 ausgesetzte Mäuse im Wald

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Frau entdeckte 24 ausgesetzte Mäuse, zwei von ihnen starben. Da einige tragende Tiere darunter waren, muss sich der Tierschutzverein nun um 58 Mäuse kümmern.

Schwabach - „Wir sind fassungslos!“ Mitte April veröffentlichte der Tierschutzverein Schwabach auf seiner Facebook-Seite eine emotionale Nachricht. 24 weiße Mäuse seien in einem Waldstück bei Wolkersdorf eingefangen worden. „Diese armen Mäuse müssen kurz vorher ausgesetzt worden sein“, so die Vermutung.

„Das macht mich so wütend“: Mäuse im Wald ausgesetzt - zwei Tiere sterben

„Dank einer aufmerksamen Gassigängerin konnte rechtzeitig gehandelt werden, bevor noch mehr ihr Leben lassen mussten“, so der Tierschutzverein. Zwei Mäuse seien aber bereits tot gewesen. „Das macht mich sooo wütend!!! Dankeschön an die Passantin und an euch“, kommentiert jemand den Post.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Ausgesetzte Mäuse in Waldstück bei Wolkersdorf: „Aus 24 wurden nun 58“

Am Mittwoch, 26. April, gab der Tierschutzverein dann ein Update zur Situation der Tiere. Unter den Mäusen seien einige tragende gewesen. Die Babys sind mittlerweile auf der Welt, „aus 24 wurden nun 58.“ Deshalb bittet das Tierheim um Unterstützung.

Spendenkonto Tierschutzverein Schwabach e.V. Sparkasse Mittelfranken-Süd IBAN: DE94 7645 0000 0000 109132 BIC: BYLADEM1SRS

Das Tierheim platze aus allen Nähten, wie auf Facebook ebenfalls zu lesen ist. Eigentlich herrsche deshalb Aufnahmestopp. Man sei dringend auf der Suche nach Pflegestellen, zum Beispiel für eine oder mehrere Katzen. Interessenten können sich über Facebook oder unter +49 176 62954231 melden. (kam)

Neun Schlangen, darunter mehrere Königspythons und eine Königsboa, sind in Oberbayern im Februar erfroren. Die Tiere waren zuvor ausgesetzt worden. Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.