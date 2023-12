„Wir werden das Gendern untersagen“: Söder kündigt weitreichendes Verbot für Schulen und Behörden an

Von: Leyla Yildiz

Gendern ist nach wie vor ein großes Thema für Debatten. Markus Söder will nun etwas dagegen setzen und Gendern an Schulen und Behörden verbieten.

München – Die Stadt München macht es, genauso wie die Erzdiözese für München und Freising sowie Audi: Gendern. Die geschlechtergerechte Sprache hat bis dato bei immer mehr öffentlichen Stellen aber auch Unternehmen Einzug gefunden. Dabei stößt das nicht immer auf viel Liebe. Einer der dem Gendern ebenfalls nichts abgewinnen kann, ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Das machte er nun in seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode vor dem bayerischen Landtag deutlich.

Markus Söder will das Gendern an Schulen und Behörden verbieten. © Bernd Elmenthaler/dts Nachrichtenagentur/Imago/merkur.de-Collage

„Für Bayern kann ich sagen: mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen“, erklärte er am Dienstag, 5. Dezember. Für seine Ausführungen erhielt er sogar besonders viel Applaus. Mehr ließ er allerdings nicht verlauten.

Söder will Gendern an Schulen und Behörden verbieten: Er äußerte Kritik bereits 2021

Doch warum ist Markus Söder gegen das Gendern? Bereits im Jahr 2021 sagte er in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen, dass er „spezielle Sprachleitfäden an Universitäten kritisch“ sieht. „Es kann nicht sein, dass Studenten möglicherweise eine schlechtere Bewertung bekommen, nur weil sie keine Gendersternchen verwenden“, sagte er. „Das geht nicht, Bayern ist ein Freistaat und kein Belehrungsstaat.“ Jeder solle Sprache so verwenden, wie sie oder er wolle – allerdings sollte jeder darauf achten, dabei Sensibilität und Respekt zu zeigen. „Es geht aber nicht, dass Sprache am Ende verordnet wird“, machte er damals seine Meinung klar. Das widerspricht wiederum seinen eigenen Worten vom Dienstag, wenn er die Gendersprache nun verbieten will.

Die Debatte um geschlechtergerechte deutsche Sprache ist allerdings nicht neu. Bereits in den 70er-Jahren wurden nach Angaben der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg erste Stimmen laut, die sich dafür einsetzen. Dabei geht es bis heute den Befürwortern vor allem um die Gleichbehandlung aller Geschlechter und Identitäten. Gegner empfinden das Gendern unter anderem als Verhunzung der Sprache, da mit Doppelpunkten oder Sternchen gearbeitet wird oder als Bevormundung.

Kritik zum Thema Gendern: Dieter Hallervorden ist kein Fan

Schauspieler Dieter Hallervorden machte das 2021 in einem Interview mit dem Tagesspiegel deutlich. „Die deutsche Sprache gehört als Kulturgut uns allen. Sprache entwickelt sich aus sich selbst heraus, aber nicht auf Anordnung von oben, von welcher Seite auch immer“, sagte er. „Gendern ist nicht Sprachwandel, sondern ein künstlicher, politisch motivierter Eingriff in gewachsene Sprachstrukturen.“

Wie die Pläne Söders für sein angekündigtes Verbot genau aussehen, das steht noch in den Sternen. Sicher ist nur, dass es alle Schulen und Behörden in Bayern betreffen wird – und dass die Debatte rund ums Gendern noch weiter angeheizt wird. (ly)

