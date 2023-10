Wirbel an der Uni Augsburg: Studenten fordern „Gloryholes“ – „Christlich-Demokratische Studenten“ laufen Sturm

Von: Felix Herz

Ein Antrag von Studenten an der Universität Augsburg sorgt für Wirbel – denn sie fordern den Bau sogenannter „Gloryholes“ im Hörsaalzentrum. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Ein Antrag von Studierenden an der Universität Augsburg sorgt für Aufsehen: Gefordert werden sogenannte „Gloryholes“, die anonymen Sex ermöglichen.

Augsburg – Am Mittwochabend, 25. Oktober, kommt der studentische Konvent der Uni Augsburg zum ersten Mal im neuen Semester zusammen. Ein Punkt auf der Tagesordnung sorgt dabei schon jetzt für großen Wirbel: Denn eine Gruppe von Studenten fordert den Bau von „Gloryholes“ im Hörsaalzentrum.

„Gloryholes“ für anonymen Sex mitten auf dem Campus-Gelände? Studenten in Augsburg fordern sie

„Gloryholes“ ermöglichen anonymen Sexualkontakt zwischen zwei Menschen. Das „Gloryhole“ ist dabei ein Loch in einer Wand, durch das die Sexualpartner (oralen) Geschlechtsverkehr haben können – ohne sich zu sehen. Eine solche Installation fordert nun eine Gruppe von Studenten der Universität Augsburg. Sie sind unter anderem im Queer-Referat aktiv, schreibt queer.de.

In dem Antrag heißt es wörtlich: „Drei Gloryholes sollen im Hörsaalzentrum gegenüber des Eingangs, wo momentan die Informationstafeln vorzufinden sind, gebaut werden.“ Sie sollen schall- und blickdicht sein, vom Gebäudemanagement gereinigt werden und maximale Barrierefreiheit bieten – durch adjustierbare Höhe der Gloryholes sowie Wandgriffe, an denen man sich festhalten kann. Außerdem sollen Kondome, Lecktücher, Gleitmittel sowie Desinfektionsmittel und -tücher bereitstehen.

Kurioser Studentenantrag an der Uni Augsburg: „Gloryhole würde zur Diversifizierung am Campus beitragen“

In der Begründung zum „Gloryhole“-Antrag der Augsburger Studenten heißt es schriftlich, dass während des Modularfestivals an der Wünschewand zehnmal nach einer solchen Installation gefragt wurde. Zudem würde ein „Gloryhole zur Diversifizierung am Campus beitragen“, heißt es. So könne „Kink auch an der Uni er- beziehungsweise gelebt werden“.

Weiter heißt es, dass Sex eine entspannende Tätigkeit sei, die Erholung vom Uni-Stress erlaube. Dies sorge für eine positivere Arbeitsatmosphäre am Campus. Abschließend heben die Studenten, die den Antrag stellten, noch hervor, dass die „Gloryholes“ Menschen zusammenbringen und „die Potentiale für die verbesserte Teilhabe von queeren Studierenden am Universitätsalltag entfesseln“ würden.

Kritik vom „Ring Christlich-Demokratischer-Studenten Augsburg e.V.“ – „Skandalös“

Nicht sonderlich erfreut von dem Antrag sind schon jetzt der „Ring Christlich-Demokratischer-Studenten Augsburg e.V.“ (RCDS Augsburg). Laut bild.de gab es aus deren Kreisen bereits eine Rundmail, unter anderem an die Präsidentin der Universität, Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel. Darin wird der Antrag „entschieden angelehnt“. Die „Gloryholes“ wären „höchst skandalös und inakzeptabel“. Sie würden moralische und ethische Standards ernsthaft verletzen, heißt es demnach in der Vorab-Beschwerde.

Weitere Punkte bei dem Studentenkonvent übrigens: Eine Statue für die kürzlich verstorbene Campus-Cat sowie ein Tarifvertrag für die Studentischen Hilfskräfte. (fhz)

