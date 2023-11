Corona in Bayern: Erster Winter ohne Regeln – Das sollten Bürger jetzt wissen

Von: Katarina Amtmann

Der erste Winter ohne Corona-Regeln steht bevor - bei steigenden Infektionszahlen. Das LGL hat deshalb Informationen veröffentlicht, die jetzt wichtig sind.

München - Nach mehreren Wintern in Folge, die vom Coronavirus und zahlreichen Einschänkungen betroffen waren, wird dieser Winter anders ablaufen. Trotzdem ist Corona nicht vorbei. Deshalb informiert das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in einer Pressemitteilung über den aktuellen Stand.

Corona im Winter 2023: Erstmals keine Regeln und Schutzmaßnahmen

Nach mehr als drei Jahren gehe die Corona-Pandemie allmählich in ein endemisches Geschehen über, so das LGL. Das bedeutet aber auch, dass das Virus weiterhin zirkuliert. Nun habe die kalte Jahreszeit begonnen, Menschen würden sich wieder vermehrt in Innenräumen aufhalten - und es ist der erste Winter ohne die Schutzmaßnahmen der vorherigen Jahre.

„In den letzten Wochen beobachtet das LGL insbesondere bei älteren Erwachsenen steigende Raten akuter Atemwegsinfektionen sowie einen Anstieg der übermittelten Covid-19-Fälle. Die Daten aus dem Abwassermonitoring verschiedener Standorte in Bayern bestätigen diese Entwicklung“, so das LGL. Infektionen mit den aktuell kursierenden Omikron-Varianten führen meist nicht zu schweren Erkrankungen, aber: Bei gefährdeten Gruppen kann das Virus weiterhin schwere Krankheitsverläufe verursachen.

Corona in Bayern: LGL empfiehlt, bei Symptomen zu Hause zu bleiben - AHA+L Regel sinnvoll

Das LGL rät jedem, der Symptome einer akuten Atemwegserkrankung aufweist, nach Möglichkeit drei bis fünf Tage - oder bis zur deutlichen Besserung der Symptome - zu Hause zu bleiben. „Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass in Phasen mit starker Viruszirkulation das Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen, in denen sich viele Menschen aufhalten und kein Abstand eingehalten werden kann, einen Schutz vor Atemwegsinfektionen bieten kann“, so das LGL. Das gelte besonders für Personen, die einer Risikogruppe angehören. Die Einhaltung der AHA+L-Regeln sei weiter sinnvoll, um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen.

AHA+L-Regel Abstand halten Hygieneregeln einhalten Alltagsmaske tragen Lüften

STIKO rät zur Auffrischung der Corona-Impfung bei gefährdeten Gruppen

Die Ständige Impfkommission (STIKO) rät allen Personen ab 18 Jahren weiterhin zur Basisimmunität. Auffrischungsimpfungen werden für gefährdete Gruppen empfohlen. Zahlreiche weitere Fragen beantwortet das LGL außerdem auf seiner Website. (kam)

