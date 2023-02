Wo die Bahn dieses Jahr in München an der zweiten Stammstrecke baut

Von: Johannes Welte

Teilen

Westlich der Donnersbergerbrücke wird bereits die Grube für den Tunnel gegraben © Matthias Balk/dpa

Gestern gab die Bahn den Baufahrplan für der 2. Stammstrecke in diesem Jahr bekannt: Dabei wird sogar schon ein Stück Tunnel errichtet, auch das erste Stück Gleis soll eröffnet werden.

München: Wo die Bahn dieses Jahr an der zweiten Stammstrecke baut

Donnersbergerbrücke: Ab hier soll sich eine riesige Maschine nach Osten graben. Der Aushub für das Megagerät wird heuer fertiggestellt. Die ersten Tunnelstücke werden in offener Bauweise hergestellt.

Bahnhof Laim: Hier wird im Frühjahr die Inbetriebnahme des neuen Gleises 1 mitsamt einer neuen Bahnsteigkante gefeiert. Hier halten dann alle S-Bahnen Richtung Westen, auch die der neuen Stammstrecke Richtung Westen. Auch in der Umweltverbundröhre, durch die die neue Tram-Westtangente das Bahngleis queren soll, wird im südlichen Teil weitergebuddelt. Fertig wird sie allerdings wohl erst 2025, ein Jahr später, als ursprünglich vorgesehen.

Hauptbahnhof: Hier wird weiter am Schacht zum neuen Bahnsteig gegraben und es werden auch schon Decken eingezogen. Die Reste des alten Empfangsgebäudes sowie das Dach oberhalb des Querbahnsteigs werden abgebrochen. Bis Ende Februar zieht das DB Reisezentrum in den südlichen Ausgang an der Bayerstraße um. Auch die DB Information wird im Laufe des Jahres dahin umziehen.

Marienhof: Auch hier wird weiter nach unten gegraben. Da der Betondeckel bereits fertig ist und schon weitere Decken eingezogen werden, bekommen die Nachbarn nicht mehr so viel von den Bodenarbeiten mit – Lärm- und Staub werden laut Bahn weniger.

Ostbahnhof: Hier finden dieses Jahr nur Arbeiten auf dem Papier statt. An der Friedensstraße ist eine neue Tunnelstation geplant, das Planfeststellungsverfahren soll heuer beendet werden, sodass Ende des Jahres Baurecht bestünde.

Außenäste: Die Gleise der S8 sollen zwischen Johanneskirchen und Flughafen bis nächstes Jahr von Tempo 120 auf 140km/h beschleunigt werden. Am Westkreuz erwartet die Bahn heuer Baurecht für ein neues Überwerfungsbauwerk für S6 und S8, was Expresszüge auf den beiden Linien ermöglicht. Der Bau ist 2024 bis 2027 geplant..