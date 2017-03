Wo ist Malina Klaar? Studentin aus dem Raum München vermisst

Malina Klaar wird seit Sonntag in Regensburg vermisst.

In Regensburg wird eine junge Frau aus dem Raum München vermisst. Sie war in Regensburg von einer Party auf dem Weg nach Hause in ihre Studenten-WG, tauchte dort aber nie auf.

Regensburg - Seit Sonntagmorgen wird die 20-jährige Studentin Malina Klaar in Regensburg vermisst. Laut Polizeimeldung war sie bis zirka 5 Uhr morgens auf einer Feier im Bereich Galgenbergstraße. Sie verließ die Party alleine und zu Fuß in Richtung Unterer Wöhrd.

Gegen 6 Uhr gab es ihr letztes Lebenszeichen: Sie telefonierte mit ihrer Mitbewohnerin. Zu dem Zeitpunkt soll sie sich im Regensburger Stadtpark befunden haben. Seitdem ist sie unauffindbar. Das Handy der Vermissten ist laut Polizeiangaben ausgeschaltet.

Ihre Eltern erstatteten Montagnachmittag die Vermisstenanzeige. Daraufhin startete die Polizei eine Suchaktion nach Malina. Suchhunde und ein Polizeihubschrauber suchen gezielt das Donauufer und den Stadtpark ab. Die Fahndung blieb bisher erfolglos.

Malina wohnt erst seit einigen Wochen wegen ihres Studiums in Regensburg. Die Studentin stammt ursprünglich aus dem Raum München. Ihre Familienangehörigen starteten einen Facebook-Aufruf, der mittlerweile mehr als 13.500 Mal geteilt wurde. Laut dem Post trug Malina zuletzt ein schwarz-weiß gemustertes Top, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und eine braune Wolljacke.

Malina ist 167 cm groß und schlank. Sie hat braune, schulterlange, lockige Haare. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888.

