Gewitter und Sturmböen zum Wochenstart: Wetter-Wende bricht über Bayern herein

Von: Elisa Buhrke

Nach heißen Tagen im September wird es ungemütlich in Bayern: Am Montag brechen teils starke Gewitter und Sturmböen über den Freistaat herein.

München – Folgt jetzt das endgültige Ende des Sommers? Nachdem der September bisher mit Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad geglänzt hat, bricht am Montag, 18. September, die Wetter-Wende über ganz Bayern herein: Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) kündigt Gewitter und teilweise Sturmböen im Freistaat an.

Wetter-Wende in Bayern: Am Montag drohen Sturmböen und Gewitter

Bereits in den Morgenstunden ist es am Montag in Franken und Schwaben stark bewölkt, einige Regenschauer und Gewitter stehen laut DWD bevor. In anderen Regionen bleibt es demzufolge zunächst noch sonnig. Ab Mittag steht dann der Wetterumschwung für den ganzen Freistaat bevor: Gebietsweise soll es starke Gewitter geben. Als Höchsttemperaturen werden 21 Grad am Bodensee und bis zu 29 Grad im Bayerischen Wald erreicht. Nachmittags sollen sich die Gewitter mit Sturmböen fortsetzen, der Wind dreht auf Westen.

Zum Wochenanfang wird es ungemütlich in Bayern: Starke Gewitter und Sturmböen stehen bevor. (Symbolbild) © IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO

Auch in der Nacht auf Dienstag wird Bayern weiterhin von Regen- und Gewitterschauern heimgesucht, die allerdings rasch abziehen sollen. Danach klart es laut DWD zeitweise auf und bleibt länger trocken, darauf folgen wieder Regenschauer. Nachts sind 12 bis 15 Grad zu erwarten.

Regen und Abkühlung in Bayern

Auch am Dienstag geht es laut DWD-Bericht zunächst mit Wolken und am Vormittag auch mit Regen weiter, der nach Südosten hin abzieht. Nachmittags erwartet den Freistaat wieder trockenes Wetter und der Himmel klart auf. Allerdings kühlt es deutlich ab: Höchstwerte von 16 bis 22 Grad sind zu erwarten, am wärmsten wird es an der Donau und am Main. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind, teilweise mit starken Böen.

Während es am Mittwoch und Donnerstag doch noch einmal sommerlich warm werden kann, kühlt es spätestens zum Ende der Woche in ganz Bayern ab: Laut dem Wetterdienst wetter.com sind am Freitag nur noch bis zu 18 Grad in München, Nürnberg und Regensburg sowie bis zu 17 Grad in Augsburg zu erwarten, das kommende Wochenende bleibt voraussichtlich frisch.

