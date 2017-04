Wegen Wohnhaus-Brand: Weyarn stundenlang ohne Strom

Ein Wohnhaus ist in Seiding im Gemeindegebiet Weyarn in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Wegen des Brandes muss eine Hochspannungsleitung abgeschaltet werden.

Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit. „Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz“, heißt es in der Mitteilung. Und weiter: „Im Anwesen ist eine Bewohnerin gemeldet.“ Offenbar war aber niemand im Haus, wie sich später herausstellte.

Da das brennende Haus unmittelbar neben einer Hochspannungs-Oberleitung steht, war es für die Löscharbeiten erforderlich, diese Stromleitung abzuschalten. „Damit wird für die nächsten Stunden der Gemeindebereich Weyarn ohne Stromversorgung sein, wie die Polizei mitteilte.

Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Rubriklistenbild: © dpa /Symbolb ild