Wohnhaus geht in Flammen auf: Einsatzkräfte finden Leiche

Die Einsatzkräfte bekämpften den Brand einer Wohnhaushälfte in Erlangen-Höchstadt. © Oßwald/News5

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist ein Wohnhaus in Brand geraten. In dem teilweise zerstörten Gebäude fanden Einsatzkräfte eine Leiche.

Spardorf - Nach einem Brand in einem Wohnhaus ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Nachbarn in Spardorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein Feuer gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen in der Doppelhaushälfte demnach rasch löschen.

Wohnhausbrand in Spardorf: Einsatzkräfte finden Leiche

Bei anschließenden Arbeiten in der teilweise zerstörten Gebäudehälfte fanden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Leiche, wie es weiter hieß. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, wollte laut Polizei ein 36-jähriger Nachbar noch Bewohner ins Freie retten und betrat dafür das Haus. Er zog sich mutmaßlich eine Rauchgasvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach Brand eines Wohnhauses: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Kriminaldauerdienst hat nun die Ermittlungsmaßnahmen aufgenommen. Dem Bericht zufolge ist noch unklar, was den Brand ausgelöst hat, genauso wenig, wer die Leiche ist. Die Ermittlungen in dem Zusammenhang hat die Erlanger Kriminalpolizei übernommen. (ly/dpa)

